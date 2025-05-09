İHH İyilikte Yarışan Sınıflar projesiyle 86 binden fazla yetime ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında yürütülen ‘İyilikte Yarışan Sınıflar' projesi, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı'ndan bu yana devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl 73 ilde 4 bin 591 okuldan 11 bin 113 yetime ulaşıldı. Yapılan bu sosyal sorumluluk projesine her yıl 1 milyondan fazla öğrencinin destek verdiği açıklandı.

2012 yılından beri 86 bin yetime ulaşıldı

Gerçekleştirilen proje ile anne veya babasını kaybetmiş olan çocuklara; eğitim, sağlık, gıda, giyecek ve barınma gibi alanlarda destek veriliyor. Öğrenciler, 2012 yılından bu yana 81 ilde 19 bin 33 okulda yürütülen İyilikte Yarışan Sınıflar projesiyle 86 bin yetime destek oldu. Vakıf bu projeyle çocukların küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever ve erdemli bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Projeye destek olmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor. Yetim Sponsorluk Formu elden teslim edilebildiği gibi, web adresinden de doldurulabiliyor. Yetim Özet Bilgi Formu sınıflara ulaştıktan sonra yetim bilgilerine internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.







