İHL’lerde 7 ayrı dil eğitimi

İmam hatip okullarının Türkiye için bir marka olduğunu söyleyen ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “22 ülkede 54 okulda müfredatımız çalışılıyor. Bu okullarda yabancı dil eğitimini önemsiyoruz. Velilerimizi özellikle tercih dönemlerine imam hatip okullarına sahip çıkmasını talep ediyoruz” dedi.

İNGİLİZCEDEN İSPANYOLCAYA

Öğrencilerin dil becerilerini özel bir programa aldıklarını anlatan Yılmaz, “Bu manada hazırlık sınıfı uygulayan okullarımız var. Bu okullarda gerçekten dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek için dil eğitimi veriyoruz. 15 okulda Arapça, 16 okulda İngilizce, 2 okulda İspanyolca, bir okulda Almanca, bir okulda Rusça eğitimi veriliyor. İnşallah bu yıl bir okulumuzda Çince hazırlık sınıfı olacak. Önümüzdeki yıl da hedefimizde Fransızca hazırlık sınıfı olan bir okul açmak var” şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da 28 Şubat öncesinde Türkiye’de imam hatip okullarının oranı yüzde 9,18 iken 28 Şubat’tan 4 yıl sonra bu oranın yüzde 2,61’e düştüğünü, şu anda yüzde 13,57 olduğunu söyledi.