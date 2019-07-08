Hayat İhtiyacı Var görücüye çıktı
KÜLTÜR SANAT

İhtiyacı Var görücüye çıktı

Azerbeycan’ı sesiyle fetheden Cinare Melikzade, ‘İhtiyacı Var’ şarkısıyla Tük Müzik sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Sözleri Şükrü Kekevi’ye müziği Emrah’a ait olan şarkının yeni çekilen video klibi kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cinare Melikzade
Cinare Melikzade

Azerbeycan’ı sesiyle fetheden Cinare Melikzade, ‘İhtiyacı Var’ şarkısıyla Tük Müzik sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Sözleri Şükrü Kekevi’ye müziği Emrah’a ait olan şarkının yeni çekilen video klibi kısa sürede izlenme rekorları kırdı. 2 günde 50 kişilik ekiple çekilen klip için Azerbeycan’ın en ünlü modacıları Cinare’ye özel kıyafet tasarladı. Klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen yaptı.

11 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Sahnesinde

Cinare Melikzade, 11 Temmuz Harbiye Açıkhava Konseri’nde sahneye çıkacak Haluk Levent’e de eşlik edecek. Konserin ikinci yarısında Haluk Levent’le birlikte düet yapacak Cinare, sürpriz 2 şarkı seslendirecek. Güzel şarkıcı Harbiye Açıkhava için özel kostümde sipariş etti.

Bu yaza damga vuracak şarkının düzenlemesini Göktuğ Şenkal yaptı. Single Avrupa Müzik etiketiyle dijital platforma yerini aldı.

Azerbeycan müzik sektörünün genç temsilcilerinden olan Cinare, İran, Rusya, Amerika, Almanya ve daha birçok ülkede yeni şarkıcı için konser anlaşmaları yaptı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı kardeş ülke Türkiye’de bende varım dedi. Sosyal medya da aktif şekilde yer alan Melikzade’nin videoları da milyonlarca izlenme alırken Harbiye Açıkhava sahnesi için de çok heyecanlı olduğunu ekleyerek “Her şarkıcının olduğu gibi Harbiye Açıkhava en büyük hayalimdi. Bu proje onaylandığı günden beri uykularım kaçıyor. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Umarım dinlemeye gelen herkes memnun kalır” dedi.

REKLAM

Bakan Selçuk'un sahiplendiği 'Pergel' eğitimcilere emanet
HAYAT
Bakan Selçuk'un sahiplendiği 'Pergel' eğitimcilere emanet

Ayçiçeği tarlalarında görsel şölen
HAYAT
Ayçiçeği tarlalarında görsel şölen

Ege'de leylekler için bin 390 yuva yapıldı
HAYAT
Ege'de leylekler için bin 390 yuva yapıldı
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.