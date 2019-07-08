İhtiyacı Var görücüye çıktı

Azerbeycan’ı sesiyle fetheden Cinare Melikzade, ‘İhtiyacı Var’ şarkısıyla Tük Müzik sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Sözleri Şükrü Kekevi’ye müziği Emrah’a ait olan şarkının yeni çekilen video klibi kısa sürede izlenme rekorları kırdı. 2 günde 50 kişilik ekiple çekilen klip için Azerbeycan’ın en ünlü modacıları Cinare’ye özel kıyafet tasarladı. Klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen yaptı.

11 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Sahnesinde

Cinare Melikzade, 11 Temmuz Harbiye Açıkhava Konseri’nde sahneye çıkacak Haluk Levent’e de eşlik edecek. Konserin ikinci yarısında Haluk Levent’le birlikte düet yapacak Cinare, sürpriz 2 şarkı seslendirecek. Güzel şarkıcı Harbiye Açıkhava için özel kostümde sipariş etti.

Bu yaza damga vuracak şarkının düzenlemesini Göktuğ Şenkal yaptı. Single Avrupa Müzik etiketiyle dijital platforma yerini aldı.

Azerbeycan müzik sektörünün genç temsilcilerinden olan Cinare, İran, Rusya, Amerika, Almanya ve daha birçok ülkede yeni şarkıcı için konser anlaşmaları yaptı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı kardeş ülke Türkiye’de bende varım dedi. Sosyal medya da aktif şekilde yer alan Melikzade’nin videoları da milyonlarca izlenme alırken Harbiye Açıkhava sahnesi için de çok heyecanlı olduğunu ekleyerek “Her şarkıcının olduğu gibi Harbiye Açıkhava en büyük hayalimdi. Bu proje onaylandığı günden beri uykularım kaçıyor. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Umarım dinlemeye gelen herkes memnun kalır” dedi.

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