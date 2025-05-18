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İki şarkıcıdan konserde seyirciye zorbalık: Hande Yener ve Athena 'zıplamayan Tayyipçi' diyerek siyasi şov yaptılar

İki şarkıcıdan konserde seyirciye zorbalık: Hande Yener ve Athena 'zıplamayan Tayyipçi' diyerek siyasi şov yaptılar

08:3818/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
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Hande Yener ve Athena grubu üyeleri Gökhan-Hakan Özoğuz
Hande Yener ve Athena grubu üyeleri Gökhan-Hakan Özoğuz

Şarkıcı Hande Yener'in Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konser ve Athena isimli müzik grubunun İzmir'de verdiği konser skandal anlara sahne oldu. Gençleri 'zıplamayan Tayyipçi' sloganıyla adeta esir alan şarkıcılar, konseri siyasi şova çevirdi.

Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde başlatılan 'Zıplamayan Tayyip’çi' sloganı, şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu Athena'nın konserlerinde gençlere söylettirildi.


HANDE YENER ÖNCE SLOGAN ATTIRDI SONRA 'ÇOK TATLISINIZ' DEDİ

Şarkıcı Hande Yener'in Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konser skandal anlara sahne oldu. Yener, sahnede seyircilerle birlikte "Zıplamayan Tayyipçi" sloganı attı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.


Yener ayrıca 'Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Sizin gönlünüz kırılmasın. Kimse kırmasın o gönlünüzü. Çok tatlısınız, çok güçlüsünüz.' ifadelerini kullandı.


ATHENA DA AYNI ŞOVU İZMİR'DE YAPTI

Athena grubu, İzmir'de verdiği konserde izleyicilerle birlikte zıpladı. "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi." sloganlarının atıldığı organizasyonda birçok siyasi görüşten gencin yer alması ve eğlencenin siyasi şova dönüştürülmesi 'zorbalık' olarak değerlendirildi.











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