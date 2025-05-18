İki şarkıcıdan konserde seyirciye zorbalık: Hande Yener ve Athena 'zıplamayan Tayyipçi' diyerek siyasi şov yaptılar

Şarkıcı Hande Yener'in Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konser ve Athena isimli müzik grubunun İzmir'de verdiği konser skandal anlara sahne oldu. Gençleri 'zıplamayan Tayyipçi' sloganıyla adeta esir alan şarkıcılar, konseri siyasi şova çevirdi.
Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde başlatılan 'Zıplamayan Tayyip’çi' sloganı, şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu Athena'nın konserlerinde gençlere söylettirildi.
Şarkıcı Hande Yener'in Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konser skandal anlara sahne oldu. Yener, sahnede seyircilerle birlikte "Zıplamayan Tayyipçi" sloganı attı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Yener ayrıca 'Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Sizin gönlünüz kırılmasın. Kimse kırmasın o gönlünüzü. Çok tatlısınız, çok güçlüsünüz.' ifadelerini kullandı.
Athena grubu, İzmir'de verdiği konserde izleyicilerle birlikte zıpladı. "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi." sloganlarının atıldığı organizasyonda birçok siyasi görüşten gencin yer alması ve eğlencenin siyasi şova dönüştürülmesi 'zorbalık' olarak değerlendirildi.