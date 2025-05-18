İki şarkıcıdan konserde seyirciye zorbalık: Hande Yener ve Athena 'zıplamayan Tayyipçi' diyerek siyasi şov yaptılar

Yener ayrıca 'Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Sizin gönlünüz kırılmasın. Kimse kırmasın o gönlünüzü. Çok tatlısınız, çok güçlüsünüz.' ifadelerini kullandı.