Hayat İki şehrin kardeşlik öyküsü
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İki şehrin kardeşlik öyküsü

35 yıllık Türk-Alman ilişkisine önemli katkılar sağlayan Torbalı ile kardeş kent Wunsiedel projesi, Torbalı Belediyesinin destekleriyle ayakta durmaya devam ederken, Alman gençler İzmir’in Torbalı ilçesini ziyaret etti.

Haber Merkezi IHA
Alman gençler İzmir’in Torbalı ilçesini ziyaret etti.
Alman gençler İzmir’in Torbalı ilçesini ziyaret etti.

35 yıl önce başlayan Torbalı ile Almanya’nın Wunsiedel kenti arasındaki kardeş kent projesi, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un yeniden göreve gelmesiyle kaldığı yerden devam etti. Bu kapsamda Torbalı’daki öğrencileri ağırlayan Almanlar, bir müddet sonra ilçeye geldi. 8’i öğrencilerden oluşan 10 kişilik heyet, ilk olarak Başkan İsmail Uygur ve eşi Afet Uygur ile bir araya geldi. Heyetteki öğrencilerin kentle ve kendisiyle ilgili soruları yanıtlayan Uygur, kardeş kent projesini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

4 yıl aradan sonra yeniden başladı

Torbalı’nın ikinci vatanı haline geldiğini ifade eden Heyet Başkanı Martin Reslake, proje sayesinde ilerleyen Türkçesiyle, "Torbalı’yı çok seviyorum. Her sokağını biliyorum. Torbalı’yı ve insanlarını çok özledim. Projenin tekrar başlamasına çok sevindim. Türk-Alman gençlerinin buluşması, kültürlerin tanıtılması kentimiz için çok önemli. Yeniden burada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesinin önemine değinen Başkan Uygur da, şu ifadelere yer verdi:
"35 yıldır bu proje için emek harcıyoruz, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Torbalı ile Wunsiedel arasındaki kardeş kent projesini sürekli geliştirip bugünlere kadar getirdik.

Projenin yeniden başlaması iki ülke ilişkileri için de çok önemli. İki hafta önce proje kapsamında Almanya’ya giden gençlerimiz, orada dil eğitimi alıp, Alman kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular.

Bugün de biz Alman gençlerimizle buluştuk. Onları 11 gün boyunca misafir edeceğiz. Kurban Bayramında da burada olacaklar. Bu sayede Türk-İslam geleneklerini de hakim olacaklar."

  • 11 gün boyunca Torbalı’da kalacak olan heyet; Türk dilini, Türk aile yapısını ve Türk kültürünü yerinde inceleme fırsatı bulacak. İlçede kurulan semt pazarını da gezen öğrenciler, Torbalı’daki tarihi ve kültürel mekanları da gezecek. İlk iş olarak geçmişi M.Ö. 5 bin yılına kadar dayanan Metropolis Antik Kenti’ni ziyaret edecek olan öğrenciler; Torbalı Kent Arşivi, Efes Antik Kenti, Meryem Ana, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Şirince ve İzmir’de bazı noktaları ziyaret edecek. Yine bu kapsamda cami ziyaretleri de gerçekleştirecek olan heyet, 2 gün de dil animasyonu eğitimi alacak. Türk-Alman ilişkilerine ve kültürler arası aktarıma önemli katkıda bulunan projenin 4 yıl aradan sonra yeniden başlaması her iki kent yöneticilerini memnun etti.

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