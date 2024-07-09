|
Hayat

İkinci Dünya Savaşı batığı zamana direnemedi

04:00 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:49 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 2. Dünya Savaşı batığı İtalyan bombardıman uçağını Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında görüntüledi. Kaş ile Kızılhisar (Meis) Adası arasındaki “flying fish”te dalan Ceylan ve beraberindeki ekip, 1935 model İtalyan yapımı “Savoia-Marchetti SM.

79 Sparviero” üç pervaneli bombardıman uçağının son durumunu gözlemledi. Uçağı kayda alan yönetmen, 2008, 2010 ve 2014’te daldığını belirterek, “Son dalışımızdan bu yana tarihin sessiz tanığı uçağımız da zamana direnememiş ve birinci motorun üç pervanesi, ikinci motorun bir pervanesi oksidasyon sonucu kopmuş. Üçüncü motorun bir pervanesi ise kopmak üzere. Gövde kısmı ve kuyruk ise artık yok. Sadece bir metal yığıntısı” dedi.

YIPRANMA DOĞAL

Ceylan, söz konusu uçağın dönemin en başarılı bombardıman uçağı olarak bilindiğini, Türkiye’nin su altı kültürel varlıkları bakımından çok zengin olduğunu, özellikle Birinci Dünya Savaşı batıklarının öne çıktığına işaret ederek, “Çanakkale; 110 yıldır dalışa yasak olan batıkların önemli bir bölümü, Tarihi Alan Başkanlığı'nın kurulması ve yoğun gayretleri sonucu dalışa açıldı. Ancak batıklar zamana direnemiyorlar” ifadelerini kullandı. Dalış eğitmeni Ercan ise insan eli değmeyen batıktaki yıpranmanın doğal olduğunu dile getirdi.




#Tarih
#Aktüel
#İkinci Dünya Savaşı
34 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En düşük emekli maaşına zam kararı! Kök maaş üzerinden iyileştirme yapılacak! 1.8 milyon emekli düzenlemeden etkilenecek