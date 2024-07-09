İkinci Dünya Savaşı batığı zamana direnemedi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 2. Dünya Savaşı batığı İtalyan bombardıman uçağını Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında görüntüledi. Kaş ile Kızılhisar (Meis) Adası arasındaki “flying fish”te dalan Ceylan ve beraberindeki ekip, 1935 model İtalyan yapımı “Savoia-Marchetti SM.

79 Sparviero” üç pervaneli bombardıman uçağının son durumunu gözlemledi. Uçağı kayda alan yönetmen, 2008, 2010 ve 2014’te daldığını belirterek, “Son dalışımızdan bu yana tarihin sessiz tanığı uçağımız da zamana direnememiş ve birinci motorun üç pervanesi, ikinci motorun bir pervanesi oksidasyon sonucu kopmuş. Üçüncü motorun bir pervanesi ise kopmak üzere. Gövde kısmı ve kuyruk ise artık yok. Sadece bir metal yığıntısı” dedi.

YIPRANMA DOĞAL

Ceylan, söz konusu uçağın dönemin en başarılı bombardıman uçağı olarak bilindiğini, Türkiye’nin su altı kültürel varlıkları bakımından çok zengin olduğunu, özellikle Birinci Dünya Savaşı batıklarının öne çıktığına işaret ederek, “Çanakkale; 110 yıldır dalışa yasak olan batıkların önemli bir bölümü, Tarihi Alan Başkanlığı'nın kurulması ve yoğun gayretleri sonucu dalışa açıldı. Ancak batıklar zamana direnemiyorlar” ifadelerini kullandı. Dalış eğitmeni Ercan ise insan eli değmeyen batıktaki yıpranmanın doğal olduğunu dile getirdi.











