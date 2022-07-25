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İklim krizi menüleri değiştirdi

Küresel olarak artan sıcak hava dalgalarından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de restoranların menüleri iklim şartlarına göre güncellenmeye başladı. Sıcak ızgaraların yerini soğuk çorbalar, salatalar ve sandviçler aldı.

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İklim krizi menüleri değiştirdi
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İngiltere’de yemek hizmeti veren çoğu restoranda sıcak havanın da etkisiyle fırın ve ızgaralar kapatılırken sıcak turta, hamburger ve biftek içeren menüler değiştirildi. Sıcak servis edilen yemeklerin yerine yaz salataları, açık sandviçler ve soğuk sebze çorbaları menüye eklendi.

Londra’nın kuzeyinde Islington’daki Drapers Arms restoranının sahibi Nick Gibson, ülkenin tarihindeki en sıcak günlerini yaşadığı bir dönemde personellerinden sıcak yemek pişirmelerini istemenin doğru bir davranış olmadığına inandığını söyledi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DE DEĞİŞTİRİLDİ

Londra’nın batısındaki Hammersmith’te bulunan, sinema ve tiyatro gösterilerinin yapıldığı Riverside Studios’ta da servis menüleri güncellendi. Sanatseverlere soğuk bezelye ve nane çorbasının yanı sıra Sezar salatası ve soğuk sandviçler sunuldu.

Mekanın müdür yardımcısı Henry Ellis, menülerinde aslında hamburger, balık, patates kızartması olduğunu belirterek tarihin en sıcak günlerinde şeflerinin tüm mesailerini ızgaranın başında geçirmesini istemedikleri için böyle bir değişikliğe gittiklerini kaydetti. Ülkedeki hizmet sektörü birliği UK Hospitality’nin CEO’su Kate Nicholls da bazı üye iş yerlerinin menülerini değiştirdiğini, bazılarının da personelin çalışma saatlerini sıcaklık şartlarına göre ayarladığını belirtti.

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