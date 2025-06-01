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İkram Turizm Başkanı Ekrem Özkaymaz vefat etti

İkram Turizm Başkanı Ekrem Özkaymaz vefat etti

18:321/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İkram Turizim, yaptığı açıklama ile Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özkaymaz'ın Hakk'a yürüdüğünü duyurdu.
İkram Turizim, yaptığı açıklama ile Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özkaymaz'ın Hakk'a yürüdüğünü duyurdu.

İkram Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özkaymaz, Hakk'ın rahmetine kavuştu. İkram Turizim’den yapılan açıklamada, “Ömrünü hacılara hizmet yoluna adayan, hayırseverliğiyle gönüllerde yer edinmiş büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” denildi. Merhum Özkaymaz'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı’na defnedildi.

İkram Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özkaymaz vefat etti.

Merhum Özkaymaz’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı’na defnedildi.

İkram Turizim’den yapılan açıklamada, “Ömrünü hacılara hizmet yoluna adayan, hayırseverliğiyle gönüllerde yer edinmiş büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” denilerek Ekrem Özkaymaz’ın vefat ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İkram Turizm Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli büyüğümüz kıymetli Ekrem Özkaymaz abimizi Hakk’a uğurladık. Ömrünü hacılara hizmet yoluna adayan, hayırseverliğiyle gönüllerde yer edinmiş büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbimizden, merhum Ekrem abimize rahmetiyle muamele etmesini, onu cennetiyle, cemaliyle mükâfatlandırmasını niyaz ediyoruz. Geride bıraktığı bizlere, ailesine ve tüm dostlarına sabr-ı cemil diliyoruz. Mekânı cennet, makam-ı ali, ruhu şâd olsun inşallah Cenazemiz; 1 Haziran 2025 Pazar günü İkindi Namazına Müteakip Fatih Camiinden kaldırılacaktır. Eski Topkapı Mezarlığına defnedilecektir. Taziye: İkram Turizm Fatih’de olacaktır”

#Ekrem Özkaymaz
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