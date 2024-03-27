İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İlahi İcra Yarışması 1 Nisan'da başlıyor: Toplamda 110 bin TL ödül verilecek

Hafız Abdullah Nazırlı (Han) Vakfı tarafından tertiplenen; birincisi 2016 yılında, ikincisi 2019 yılında, üçüncüsü 2021 yılında gerçekleşen “İlahi Aşkın Sesi, İlahi Beste Yarışmaları” yoğun ilgi görmüş ve milletlerarası seviyede gerçekleşen yarışmaya çok sayıda İlahi ve Naat’tan oluşan eserler Türk Mûsıkîsine kazandırılmıştı.

Bu besteler yurt içinde ve yurt dışında yapılan konserler ile değerli ses ve saz sanatçıları tarafından icra edilerek, ilahi seven dinleyicilerle buluşturulmuştu. Ayrıca yarışmalara gönderilen besteler, “Güfte ve Besteler” üç ayrı kitapta toplanarak kamuoyuna sunulmuştu.

HAN Vakfı tarafından tasavvuf hizmet gayesi ile bundan sonra “Türk Tasavvuf Mûsikîsi İlahî Formlarında Bestelenmiş Eserlerin İcra Yarışmaları” düzenlenmesine karar verildi.

Bu amaçla 2016 yılında yapılan beste yarışmasına gönderilen ve “İlahi Aşkın Sesi Güfteler ve Besteleri (I.)” kitabında yer alan bestelerin 19-30 yaşlarındaki genç sanatçılarımızın katılabileceği “İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İcra (İlahi Okuma) yarışması” 1 Nisan’da başlayacak olan yarışmaya başvurular 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 17.00 itibariyle sona erecek.

“Kurumsallaşan“ yarışma altyapısı ile 2024 yılı içerisinde başlayacak ve sonuçlanacak olan “İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İcra (İlahi Okuma) Yarışması’na“ çok sayıda başvuru olacağı bekleniyor.

Yarışma konusu eserler

2016 yılında yapılan beste yarışmasına gönderilen ve “İlahi Aşkın Sesi Güfteler ve Besteleri (I.)” kitabında yer alan 176 adet bestenin yarışmaya katılan sanatçıların seçerek okuyacakları azami 3 adet ilahiye ait ses kayıtlarının http://ilahiaskinsesi.com/ web sayfasına yüklenmesi ile “online” yarışmaya katılabilecek.

Başvuru Yarışmaya başvurular hakkında detaylı bilgiler http://ilahiaskinsesi.com/ web sitesinde verilmiş olup, başvurular aynı adres üzerinden online olarak yapılacak.

Değerlendirme aşamaları

Yarışmaya gönderilen eserler 3 aşamalı değerlendirilecek. Birinci aşamada yarışma Düzenleme ve İcra Kurulu tarafından yapılacak olan ön değerlendirmede; “İdari şartnameye uygunluk incelemesi” yapılarak, şartnameye uygun olmayan eserler yarışma dışında bırakılacak.

İkinci aşamada ön değerlendirmede uygunluğu belirlenerek onaylanan eserler jüri üyeleri tarafından bireysel olarak uzaktan erişim ile on-line “Teknik Şartnameye, Jüri Çalışma Prensiplerine ve Teknik Değerlendirme ve Puanlama Kriterleri Tablosuna” göre yapılarak puan sıralamasına göre belirlenen 30 eser belirlenecek, yarışmada yer alacak ilahilerin değerlendirileceği online değerlendirme 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

Üçüncü aşamada ise on-line değerlendirme ile puan sıralamasına göre belirlenen 30 yarışmacıdan ilk 15 yarışmacı yarışma organizasyonu tarafından jüri huzurunda sahne performansının değerlendirmesi gerekli görülmesi durumunda yarışmacıların jüri huzurunda ilahileri okuyarak sahnede gösterecekleri performans değerlendirilecek, sisteme yüklenen ses kaydı ile mukayese edilecek ve tekrar puan verilmek suretiyle sahne performans değerlendirmesi yapılacaktır. Verilen puanlar jüri üyeleri tarafından online olarak sisteme yükleyecek.

İcra, Danışma, Değerlendirme ve Seçici Kurallar belirlendi

İcra Kurulu

Han Vakfı’nca tertiplenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen yarışma, resmi ve özel kuruluşların katkıları ile yapılacak olan “Milletlerarası İlahi Aşkın Sesi İcra (İlahi Okuma) Yarışması’nın” Düzenleme ve İcra Kurulunda; HAN Vakfı Başkanı M. Vehbi Nazırlı, Bestekâr-Müzisyen Prof. Dr. Suat Kıyak, Gazeteci Mehmet Özülker ve E. Bürokrat ve HAN Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Musa Yavuz yer alıyor.

Değerlendirme ve Seçici Kurul Değerlendirme ve Seçici Kurul’da değerli mûsikî üstatları yer almaktadır. Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ö. Faruk Belviranlı, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Din Musikisi Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tıraşçı, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ve Ses Sanatçısı-Bestekâr Mehmet Kemiksiz bulunuyor.

Danışma Kurulu

Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun’un Başkanlığındaki Danışma kurulunda; Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, (E.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, ASBÜ Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Ali Osman Kurt, (E.) Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Müdürü, Prof. Dr. Muharrem Hakan Cevher, Amasya Üniversitesi Rektörü, Bestekâr-Müzisyen Prof. Dr. Ahmet Hakkı Türabi, Ankara İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi bölümü üyesi, Bestekâr-Müzisyen Prof. Dr. Fatih Koca, Uludağ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Bestekâr-Müzisyen, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, ASBÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Murat Karakaya, Ses Sanatçısı-Bestekâr Amir Ateş ve Bestekâr-Müzisyen Erdoğan Tozoğlu bulunuyor.

Toplamda 110 bin TL ödül dağıtılacak

HAN Vakfı tarafından, bilimsel musiki kural ve kaidelerine göre oluşturulan değerlendirme kriterlerine göre Değerlendirme ve Seçici Kurul (Jüri) tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda kazanan 15 eser için toplamda 110bin TL ödülün hak sahiplerine takdim edileceği açıklandı.

Birincilik Ödülü : 100-90 arası puan alan 1 eser: 20.000 TL

İkincilik Ödülü : 90-80 arası puan alan 1 eser: 15.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 80- 70 arası puan alan 1 eser: 10.000 TL

Jüri Özel Ödülü : 70- 60 arası puan alan 1 eser: 10.000 TL

Teşvik Ödülü : 60-50 arası puan alan 11 eser: 5.000 TL, Toplam: 55.000 TL

Toplam Ödül : 15 eser: 110.000 TL

Yarışma altı ay sürecek

Kur’ra hafız, yazar, şair ve hattat Abdullah Nazırlı’nın adını taşıyan “Hafız Abdullah Nazırlı (HAN) Vakfı“ tarafından tertiplenen, Siyasetçi, Akademisyen, Bürokrat, Bestekar, Gazeteci ve İş İnsanlarının İcra veya Danışma Kurullarında yer aldığı “Milletlerarası İlahi Aşkın Sesi İcra Yarışması”na çok sayıda sanatçımızın iştirak etmesi bekleniyor.

HAN Vakfı’nca belirlenen yarışma genel şartları çerçevesinde 1 Nisan 2024 tarihinde başvuruya açılacak olan yarışmaya başvurular 30 Haziran 2024 tarihi akşamı son bulacak.

Ağustos-Eylül 2024 tarihleri arasında yapılması planlanan konser formatında dinleyicilerin ve seçici kurulun huzurunda yapılacak olan nihai değerlendirme sonrasında kazanan ve ödül alacak olan yarışmacılar belirlenecek. Ardından, yarışma sonuçları Ekim 2024 tarihinde yapılacak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacak.

Yarışmada kazanan sanatçılar tarafından icra edilecek ilahilerle yurt içinde ve yurt dışında konserler düzenlenmesi ve albüm çıkartılması planlanıyor.

Yarışma Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Nisan 2024 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi : 30 Haziran 2024 Pazar

Ön Değerlendirme : 1-31 Temmuz 2024

Online Değerlendirme : 1-31 Ağustos 2024

Nihai Değerlendirme : 1-30 Eylül 2024