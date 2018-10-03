Hayat İlber Ortaylı bakan danışmanı oldu
KÜLTÜR SANAT

İlber Ortaylı bakan danışmanı oldu. İlber Ortaylı hangi bakanlığa danışman oldu? İlber Ortaylı'nın yeni görevi

İlber Ortaylı bakan danışmanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlber Ortaylı, yeni dönemde ​Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda danışmanlık görevini de üstlenecek.
İlber Ortaylı, yeni dönemde ​Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda danışmanlık görevini de üstlenecek.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu duyurdu.

  • Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.

Prof. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti.

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