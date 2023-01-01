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Hayat

İLEM’de yeni sezon başlıyor

İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) 2002 yılından beri sürdürdüğü “İLEM Eğitim Programı” yeni dönem başvuruları başladı.

04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
8 Ekim’e kadar basvuru.ilem.org.tr adresinden kayıt yapılabilecek.

8 Ekim’e kadar basvuru.ilem.org.tr adresinden kayıt yapılabilecek.

Program, günümüzün problem alanlarına yönelik eleştirel bir yaklaşım sunabilecek öğrencilere ulaşmayı hedefliyor. Eğitim programıyla öğrencilere varlığa, tarihe topluma dair bir kavrayış ve düşünce, kültür dünyamıza vizyon sunacak donanımlar kazandırılması amaçlanıyor. Sekiz hafta boyunca sürecek olan eğitimde, alanında uzman hocalardan düşünce, tarih, siyaset, sosyoloji, ontoloji, ahlak ve iktisat gibi alanlarda ders verecek. Lisans 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılabileceği programa, 8 Ekim’e kadar basvuru.ilem.org.tr adresinden kayıt yapılabilecek.


#kültür sanat
#İLEM
#eğitim
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