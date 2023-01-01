İLEM’de yeni sezon başlıyor

Program, günümüzün problem alanlarına yönelik eleştirel bir yaklaşım sunabilecek öğrencilere ulaşmayı hedefliyor. Eğitim programıyla öğrencilere varlığa, tarihe topluma dair bir kavrayış ve düşünce, kültür dünyamıza vizyon sunacak donanımlar kazandırılması amaçlanıyor. Sekiz hafta boyunca sürecek olan eğitimde, alanında uzman hocalardan düşünce, tarih, siyaset, sosyoloji, ontoloji, ahlak ve iktisat gibi alanlarda ders verecek. Lisans 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılabileceği programa, 8 Ekim’e kadar basvuru.ilem.org.tr adresinden kayıt yapılabilecek.