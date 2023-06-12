İlhami Çiçek turnuvayla anılacak

Etkinlik, Türkiye Satranç Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, NC İmalat ve bilmekvaktidir işbirliğiyle gerçekleşecek. 13 Haziran’da Necip Fazıl Kısakürek KM’de düzenlenecek satranç turnuvasında 10-14 yaş grubu A kategorisinde yarışacak. Toplam ödül ise 8 bin 700 lira olacak. Aralarında Abdulkerim Dinç, Ali Utku, Ahmet Sarı, Tacettin Şimşek ve Şahin Torun’un yer aldığı anma paneli ise 14 Haziran’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru için bilmekvaktidir.com ve tsf.org.tr adresleri ziyaret edilebilir.