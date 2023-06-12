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Hayat

İlhami Çiçek turnuvayla anılacak

Şair İlhami Çiçek vefatının 40. yılında geleneksel satranç turnuvası ve anma paneliyle Erzurum’da yad edilecek.

04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İlhami Çiçek.

İlhami Çiçek.

Etkinlik, Türkiye Satranç Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, NC İmalat ve bilmekvaktidir işbirliğiyle gerçekleşecek. 13 Haziran’da Necip Fazıl Kısakürek KM’de düzenlenecek satranç turnuvasında 10-14 yaş grubu A kategorisinde yarışacak. Toplam ödül ise 8 bin 700 lira olacak. Aralarında Abdulkerim Dinç, Ali Utku, Ahmet Sarı, Tacettin Şimşek ve Şahin Torun’un yer aldığı anma paneli ise 14 Haziran’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru için bilmekvaktidir.com ve tsf.org.tr adresleri ziyaret edilebilir.



#Edebiyat
#Şair
#Yazar
#anma programı
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