İlk uzay yolcusu 3 ay içinde belli olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek ilk Türk vatandaşının 2-3 ay içinde açıklanacağını söyledi. Varank, “Uzaya gidecek kişi ile ilgili sisteme 36 bin başvuru yapıldı. Bunların 712 tanesinin başvuruları tamamlandı. Şartları tutuyor mu diye inceleniyorlar. İçlerinde yurt dışı ve Türkiye’de okuyan Türk vatandaşları var. İncelemeler sonrasında sağlık ile ilgili sorgulamalar ve testler başlayacak. Tüm bunlar sonucunda uzaya gidecek iki vatandaşımızı tespit edeceğiz. 2-3 ay içerisinde bu vatandaşımız belli olacak. Ayrıca, uzayda yapılması istenen test ve deneyler projelerle ilgili başvurular da tamamlandı." dedi.

TEKNOLOJİ Geri sayım başladı: Türkiye Uzay Ajansı ilk Türk astronotun uzaya gideceği tarihi açıkladı