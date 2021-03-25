İlkbahar kara karıştı

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü. Yol kenarlarında beyaz örtü oluşurken, kar sürpriziyle karşılaşan bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda etkili olan kar, öğle saatlerinde Avrupa Yakası’ndaki ilçelerde de etkili olmaya başladı. Mart ayında lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Çamlıca ve Kısıklı semtlerinde kar, güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan, bazı kesimlerde kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu.

GÜNDEM İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

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BOLU DAĞINA 30 SANTİMLİK KAR

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı özellikle D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Yumrukaya, Abant gişeleri, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler, Anadolu Otoyolu’nda ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Karabük, Erzurum ve Ardahan’da kar yağışı etkisini gösterdi.

GÜNDEM Meteoroloji ve AKOM uyardı: İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

BEYAZ ANKARA

Ankara da mart ayında yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Başkentte iki gündür etkili olan yağmur, önceki akşam yerini kar yağışına bıraktı. Sabaha kadar süren ve gün boyu da aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Özelikle kentin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimi aştı. Kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, ulaşım yavaşladı. Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Kuğulu Park’ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, Kuğulu Park’ta yürüyüş yaparak, sembol haline gelen kuğuların fotoğraflarını çekti.

Bolu’da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı’nın eşsiz manzarası tatilcileri mest etti.

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