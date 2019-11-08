İMDER’den 3 İsmet Özel posteri

Usta şair İsmet Özel'in üç şiiri "Yaşamak Umrumdadır, Bakır Tenli Yapraklar, Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak" poster halinde neşredildi.
İMDER tarafından hazırlanan şiir posterleri TİYO Yayıncılık ve dernek şubelerinden temin edilebilir.
Özel'in poster haline getirilen şiirlerinde Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak:
- Benim adım insanların hizasına yazılmıştır.
- Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu.
- Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım
- Ölüm ve acılar çatsaydı beni
- Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak
- Sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı.
- Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım
- Diri-gergin kasları konuşsaydım
- “Kardeşler! ” deseydim “Kardeşlerim! ”
- “Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan
- “Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan
- “Bakın yaklaşıyor...”
- Yazık, şairler kadar cesur değilim
- Çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarımdan
- Gövdem kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor.
- Benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı
- Öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım
- Bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında
- Çünkü çam kokularına sürtünüp ağırlaşan ruhların
- İnanmazdım dosyalara sığacağına
- Gittikçe ışıldardım dükkânlar kararırken
- Hüznün o beyaz etrafına sakallarım batardı.
- Benim adım bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş
- Ellerim tütsülenmiş
- Evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarında
- Dirgenler, bakraçlar, tornavidalar
- Bende kül, bende kanat, bende gizem bırakmadılar
- Ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa
- Gövdem açık bir hedef kılındı belâlara.
- Ve bu yüzden yakışıksız oluyor
- İnsanları hummalı baharlar olarak tanımlamak
- Ve bu yüzden göğsümde dakikalar
- İnce parmaklar halinde geziniyor
- Konvoylar geçiyor meşelikler arasından
- Bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına
- Ölümden anlayan, ciddi bir yaprak
- Unutulacak diyorum, iyice unutulsun
- Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı
- Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak.