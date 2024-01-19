Hemen hemen herkes yada bir yakını salgın hastalıkla mücadele ediyor. Artan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatış oranları da artıyor. Nedeni ise 3 farklı virüsün etkili olduğu yeni salgın.
2 yaş altındaki çocuklarda ağır seyrediyor
Influenzanın net bir şekilde tedavisi var
Korunmanın en temel yolu aşı
Bağışıklık hücrelerimiz bu virüsleri unuttu
Adenovirüs zatürre de yapabiliyor
Influenzanın zatürresi ölümcül!
Hastalıklar kar yağmadığı için mi arttı?
Yağmur ya da kar yağmadığı için hastalıkların arttığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Uzm. Dr. Gökçe Demir, “Virüslerdeki artışı kar yağmamasıyla ilişkilendirmek mümkün değil” dedi.
Gelen hastaların üçte biri ya Kovid ya da influenza
Kovid artık rutin haline geldi
"Hiç yakalanmadım" diyenlerin de şu anda Kovid olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özlem Alıcı, “Kovid artık rutin haline geldi. Nasıl herkes influenza geçirebiliyorsa Kovid de geçirebilecek. Ancak sevindirici olan taraf, bu yakalanmayan kişilerin en az iki aşısı var. Ve bu grup hastalığı en az üst solunum yolu enfeksiyonu şiddetinde geçiriyor” diyerek ilk 1-1,5 yıldaki gibi akciğerleri tutan enfeksiyon şeklinde bir durum yaşamadıklarına dikkat çekti.
Aşıların üzerinden bir sürü varyant geçti
- Doç. Dr. Özlem Alıcı,"Aşıların bizi Omicron’nun yeni varyantlarından koruduğunu düşünmüyorum. Çünkü o aşıların üzerinden bir sürü varyant geçti. Hiç korumuyor diyemeyiz. Kesin net bir bilgi yok o konuda. Ancak hastalık geçirmeyi engellemiyor."dedi.
Tamamen iyileşen sağlıklı kişilerin öksürük şikâyeti devam ediyor
Yetişkin ve çocuklarda üç virüs nedeniyle bulguların uzadığını anlatan Doç. Dr. Özlem Alıcı, sözlerine şöyle devam etti:
Üç virüsten korunmanın tek yolu: Maske
Milliyet'ten Betül Topaklı'nın haberine göre; Her üç virüsten de korunmanın ortak yolunun ise hâlâ cerrahi maske kullanımı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gökçe Demir, “Özellikle altta yatan bir hastalığınız varsa, risk grubundaysanız kapalı kalabalık ortamlarda (toplu taşıma araçları, toplantı ya da sinema salonu gibi) cerrahi maske kullanımını özellikle öneriyoruz. Ve tabii ki el hijyeni büyük önem taşıyor. Çünkü bulaş bu şekilde de gerçekleşiyor. Örneğin, gripli ya da Kovid olan bir hasta hapşırıyor. Toplu taşıma araçlarında tutunuyor. Siz de ona dokunup elinizi ağzınıza götürdüğünüzde bulaşa neden oluyorsunuz” diye konuştu.