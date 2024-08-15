İngiliz-Avustralyalı piyanistin konserine “İsrail” engeli

Avustralya’da Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO), “Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi” üzerine konuşan ünlü piyanist Jayson Gillham’ın konserini iptal etti. Australian Broadcasting Corporation’ın haberine göre, MSO’nun üyelerine gönderdiği e-postada, Melbourne’deki Iwaki Salonu’nda bugün vermesi planlanan konserde değişiklik yaptı. Gerekçe olarak Gillham’ın 11 Ağustos’ta sergilediği performansta söyledikleri gösterildi. Piyanist, konserde Connor D’Netto tarafından Gazze’deki gazetecilere adanan “Witness (Tanık)”eserini çalmıştı. Sanatçı parçaya başlamadan “Gazetecilerin öldürülmesi, uluslararası hukuka göre savaş suçudur. Savaş suçlarının belgelenmesinin ve dünyaya duyurulmasının önüne geçmek istiyorlar” demişti. Postada, kurumun bu sözler karşısında “zor duruma” düştüğü ve etkinliğinin iptal edildiği paylaşıldı. Sanatçının ifadelerinin nedeniyle özür de dilendi.