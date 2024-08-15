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Hayat

İngiliz-Avustralyalı piyanistin konserine “İsrail” engeli

04:00 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:17 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Avustralya’da Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO), “Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi” üzerine konuşan ünlü piyanist Jayson Gillham’ın konserini iptal etti. Australian Broadcasting Corporation’ın haberine göre, MSO’nun üyelerine gönderdiği e-postada, Melbourne’deki Iwaki Salonu’nda bugün vermesi planlanan konserde değişiklik yaptı. Gerekçe olarak Gillham’ın 11 Ağustos’ta sergilediği performansta söyledikleri gösterildi. Piyanist, konserde Connor D’Netto tarafından Gazze’deki gazetecilere adanan “Witness (Tanık)”eserini çalmıştı. Sanatçı parçaya başlamadan “Gazetecilerin öldürülmesi, uluslararası hukuka göre savaş suçudur. Savaş suçlarının belgelenmesinin ve dünyaya duyurulmasının önüne geçmek istiyorlar” demişti. Postada, kurumun bu sözler karşısında “zor duruma” düştüğü ve etkinliğinin iptal edildiği paylaşıldı. Sanatçının ifadelerinin nedeniyle özür de dilendi.

İPTAL ÇAĞRISINI BDS HAREKETİ YAPTI

Önceki hafta İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C ve ABD’li indie rock müzisyeni Blondshell ülkemizde vereceği konseri, mekanının İsrail’e destek vermesi nedeniyle iptal etmişti. Boycott, Divestment, Sanctions Movement’ın (BDS-Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi) Türkiye temsilciliğinin çağrısıyla sanatçılar etkinliklerini iptal etti. BDS, dünya çapında Filistin için İsrail’i boykot ediyor. İsrail’e kültürel, ticari, akademik, diplomatik ve askeri alanda destek verenleri tespit ederek boykot edilmesini sağlıyor.



#İsrail
#Gazze
#Konser
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