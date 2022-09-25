İngiliz kaleleri tehlike altında

Küresel ısınmanın iklim krizine dönüştüğü gezegenimizde buzulların erimesiyle okyanus ve denizlerdeki su seviyesi yükseliyor. Kıyılardaki su seviyesinin yükselmesi şehirlerdeki yaşamın dışında deniz kenarına inşa edilen yapıları da tehdit ediyor. Koruma ve yardım kuruluşu English Heritage (İngiliz Mirası), yüzlerce yıldır ayakta duran kalelerin iklim değişikliğinden zarar görme riski altında olduğu konusunda uyarıda bulundu. İngiltere genelinde 400’den fazla yapının yönetimini gerçekleştiren kuruluş, tarihi kalelerin kıyı erozyonu ve yükselen deniz seviyesiyle ayakta kalmalarının zorlaştığını açıkladı.
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