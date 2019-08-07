Hayat İngiliz milletvekilleri Göbeklitepede
KÜLTÜR SANAT

İngiliz milletvekilleri Göbeklitepe'de

Yunus Emre Enstitüsünün davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İngiliz parlamenterler, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi gezdi.

Haber Merkezi AA
İngiliz parlamenterler.
İngiliz parlamenterler.

Yunus Emre Enstitüsü ve İngiltere Türk Sağlık Çalışanları Birliğince (ITSEB), İngiliz Parlamentosu'nda aktif bir Türkiye grubu oluşturulması amacıyla düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye'ye gelen 4 İngiliz milletvekili Şanlıurfa'yı gezdi.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi dolaşan milletvekilleri, ören yeri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye hakkında doğru bilgiye ulaşacaklar

Yunus Emre Enstitüsü İngiltere Müdürü Mehmet Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yurt dışında tanıtılması noktasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda İngiliz Parlamentosundan 4 milletvekilini Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Karakuş, "Kasım ayında 5 milletvekili getirmiştik, bu defa da iktidar partisinden 4 milletvekilini buraya getirdik. Türkiye hakkında doğru bir şekilde bilgilensinler, burada edindikleri izlenimleri orada paylaşabilsinler yerinde görsünler istedik" dedi.

Büyük çalışma

ITSEB Başkanı Ali Demirbağ ise ziyaretin amacının iki ülke arasındaki çalışmaların artırılması olduğunu aktararak, "Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin bir başka noktaya geleceğini bildiğimiz için öncesinde yapılması gereken hazırlıkları bizler sivil toplum kuruluşları olarak Yunus Emre Enstitüsü ile bu çalışmayı yürütüyoruz" diye konuştu

İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekili Sheryll Murray ise Türkiye'nin, ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak gelen Suriyeliler için yaptığı çalışmaların ayakta alkışlanması gerektiğini söyledi.

Göbeklitepe'yi görme fırsatına kavuştuğu için mutlu olduğunu bildiren Murray, "Binlerce yıl önce insanların durduğu yerde tekrar durup o alana bakmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu kazıyı yapanları tebrik ediyorum, çok büyük bir çalışma" dedi.

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