İnişte lastiği patladı

İstanbul Havalimanı'nda önceki gün kargo uçağının gövdesi üzerine inmesi sonrası facianın eşiğinden dönülürken dün de Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda büyük bir tehlike yaşandı. Corendon Airlines’e ait Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın inişi sırasında ön lastiği patladı. Ön dikme üzerine iniş yapabilen uçakta hasar oluşurken, 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan 190 kişi tahliye edildi.

YARALANAN YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır" denildi.

UÇAKTA TAHRİBAT VAR

Talihsiz olayla ilgili açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, tahliye edilen yolcuların pasaport kontrolü sonrası havaalanından çıkışlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Uçağın pistte bulunmasını nedeniyle hava trafiğinin geçici kapatıldığını dile getiren Altun, "Bugün için 12 uçuşumuz var, 7 iç, 5 dış hat olmak üzere, ancak bunları gerçekleştiremeyeceğiz, Antalya'ya aktarım yaptık. Uçağın pistten çekilmesine yönelik çalışmalar saat 22.00'ye kadar sürecek. Uçağın pistten çekilmesi gerekiyor" dedi. Altun, uçağın pistten çekilmesine ilişkin bakanlıktan ve Antalya'dan teknik ekiplerin çalışma yürüteceğini bildirdi. Uçak çekildikten sonra normal uçuşların devam edeceğini vurgulayan Altun, "Pistte hiçbir sıkıntı yok, pistimiz tahribat görmedi. Uçakta da sadece jant ve lastiğinde tahribat var" diye konuştu.

YOLCULAR BEKLEMEYE ALINDI

Öte yandan havalimanında gün içinde yapılacak iç ve dış hatlara ait toplam 12 uçuşun iptal edilmesinin ardından uçakların kalkışı da iptal olan diğer tarifeli uçak seferlerinin yolcuları da beklemeye alındı.

Faciayı kadın pilot önledi

Fedex şirketine ait kargo uçağının ön iniş takımlarının açılmaması üzerine İstanbul Havalimanı'nda gövde üzeri inmesine rağmen kazadan yaralanmadan kurtulan kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter ve yardımcı pilot Scott Lee Kadar olası facianın önüne geçtiler. İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayan uçağın kaptan pilotu Robin Kay Carpenter ön iniş takımlarının açılmadığı ikazını aldı. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi. Sorumlu kaptan pilot Robin Kay Carpenter kulenin ön iniş takımlarını kontrolü için pisti iki kez pas geçti.

12 SANİYEDE MÜDAHALE

Kontrolün ardından gövde üzerine iniş yaparak 371 metre sürünerek durabilen uçaktan ABD vatandaşı iki pilot yara almadan kurtuldu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin ARFF ekiplerinin anında olaya müdahale etmesi ve sürtünmeden dolayı kıvılcımlar 12 saniye gibi kısa bir sürede söndürüldü. Hem uçağın sorumlu kadın kaptan pilotu Robin Kay Carpenter hem de ARFF ekiplerinin olay anında yaptığı çalışmalar büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.

17 SAATTE KALDIRILDI

Öte yandan gövde üzerini iniş yapan kargo uçağı ekiplerin yaklaşık 17 saatlik çalışmalarının ardından uçak bulunduğu yerden kaldırıldı. Temizlenen pist de gece saatlerinde uçuşlara açıldı.











