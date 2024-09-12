İnsanlık O'nun (sav) şefkatine muhtaç

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in (sav) insanlığa getirdiği merhameti ve şefkati bekleyen Narinlerin, Gazze'nin, Filistin'in Ayşeleri ve Fatmalarının olduğunu söyledi. Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası (14-21 Eylül) ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda önemli mesajlar verdi. “Biz ancak seni alemlere rahmet olarak gönderdik” ayetini aktaran Erbaş, “İnsanlık onun alemlere rahmet olarak gönderilişinden doğacak merhameti bekliyordu. Garipler, mazlumlar, toprağa diri diri gömülen kız çocukları onu bekliyordu. Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. 'İmdat' çığlıklarıyla yeri göğü inletiyor. Ama insanlık kör ve sağır. Vicdanlar ölü, kalpler paslı” diye konuştu.

O’NU TÜM YÖNLERİYLE ANLAMAYA MUHTACIZ

Bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasının "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendiğini bildiren Erbaş, Hz. Muhammed'i tüm yönleriyle anlamaya muhtaç olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “İnsanlık bugün, huzur, hukuk, güven, umut gibi değerleri tamamen kaybetmek üzeredir. 18. yüzyıldan itibaren Batı merkezli değişim içinde, heyecanlı cümleler ve büyük vaatlerle yola çıkanlar bütün insanlığı büyük bir kaosa ve bunalıma mahkum etmiştir. Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık, vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir. İşte bugün insanlığı kapıldığı bu türbülanstan çıkarmanın yegane yolu kaybedilen değerleri vahyin rehberliğinde yeniden ihya ve inşa etmektir.”

GÜZEL AHLAK İÇİN GAYRET SARF ETMEK ZORUNDAYIZ

Peygamberin örnekliğinde tüm değerlerin yeniden ihya edilmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güzel ahlak merkezli düşünce, söz, tutum ve eylemleri inşa ve ikame etmek için azami gayret sarf etmek zorundayız. İnanıyoruz ki zulüm, şiddet ve vahşet sarmalında tarihin en buhranlı dönemine sahne olan dünyanın makus talihini ancak İslam'ın hayat veren değerleri ekseninde Peygamber Efendimiz'in yaşantısını örnek almak suretiyle yetişen böyle bir nesil değiştirecektir.”







