İnsanlık yok olduğunda Dünya'yı ele geçirecek tür belli oldu

Uzak bir gelecekte, Dünya artık insanların egemenliğinde olmayabilir.





Gürültülü şehirlerin, otoyolların ve insan eliyle kurulmuş altyapının yok olduğu, doğanın yavaş yavaş yeniden kontrolü ele geçirdiği bir gezegeni hayal edin.





SORUNUN CEVABI MEMELİLERDE DEĞİL

Peki, böyle bir dünyada hangi tür baskın hale gelir? Şaşırtıcı şekilde bu sorunun cevabı bir memeli değil, okyanusların derinliklerinden gelen bir canlı: ahtapot.





Genellikle hayvan zekası tartışmalarında göz ardı edilen ahtapotlar, insanlık sonrası bir dünyada en güçlü hayatta kalanlardan biri olabilir.





"HAYVANLAR ALEMİNİN EN ZEKİSİ"

Gelişmiş problem çözme yeteneklerine sahip olan bu canlılar, kavanoz açmak, alet kullanmak ve kafeslerden kaçmak gibi oldukça karmaşık görevleri yerine getirebiliyor. Oxford Üniversitesi’nden Profesör Tim Coulson’a göre, “Zekaları hayvanlar aleminin en gelişmişlerinden biri.”





Çoğu memelinin aksine karmaşık sosyal yapılarla değil, yalnız yaşamla uyumlu olan ahtapotlar, bu bireysellik sayesinde başka türlerin zorlanacağı bir dünyada başarılı olabilir. Yunuslar ya da kargalar gibi oldukça sosyal hayvanlar, insan etkisi olmadan zorluk çekebilirken; ahtapotlar iş birliğine ihtiyaç duymadan varlıklarını sürdürebilir.





AHTAPOTLAR KARAYA ÇIKABİLİR Mİ?

Profesör Coulson, bir gün ahtapotların okyanusları terk edip karayı fethedecek şekilde evrimleşebileceğini öngörüyor.





Eşsiz zekaları ve fiziksel yetenekleri, onları barınak inşa etmeye, alet kullanmaya ve karasal ortamları keşfetmeye uygun hale getirebilir. Kemiksiz yapıları karada hareket etmelerini zorlaştırsa da, yüksek adaptasyon yetenekleri bu zorluğu aşmalarını sağlayabilir.



