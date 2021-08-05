Instagram fenomeni Marmaris'te sosyal medya için istediği malzemeyi toplayamayınca 'yangına müdahale etmiyorlar' diye iftira attı
Delikliyol Koyu'nda yangınlara müdahale etmek için erken saatlerde bölgeye gittiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz, yetkililer tarafından çekim yapmasına izin verilmeyince itfaiyeye iftira attı. 'Yangınlara müdahale edilmiyor' diyen Maz'a cevabı itfaiye görevlileri verdi: Yanlış bilgilerle insanları kandırmayın, kahramanlık yapmak için yangın bölgesine dalmana kimse izin vermez. Sizin kozalak patlaması diye bir şeyden haberiniz bile yok.
Yangınlara müdahale etmek için Marmaris Delikliyol Koyu'na gittiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz, istediği gibi çekim yapıp kahramanlık hikayelerinde yer alamayınca hükümete ve itfaiyeye iftira attı.
Maz, kendi imkanlarıyla açtıkları yol ve çektikleri hortum ile tepedeki yangını söndürmek istediklerini buna karşılık ise sularının kesildiğini ve hortumlarının aşağıya çekildiğini dile getirdi. Yangının yanı sıra bilinçsizce alevlere müdahale etmeye kalkanlarla da uğraşan itfaiye görevlileri Maz'ın iftiralarını yanıtsız bırakmadı.
FENOMENLERİN KOZALAK PATLAMASINDAN HABERLERİ YOK
Hamza Yılmaz isimli itfaiyeci, Batuhan Onur Maz'ın 'küçücük yer' dediği bölgenin kozalak tutuşması nedeniyle birden parladığını ve yola doğru yayıldığını söyledi. İnsanların bu şekilde alevlerin arasından kaçmasının mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, ormanın bir anda tutuşması nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmediğini ifade etti. Hamza Yılmaz'ın fenomene verdiği cevap şöyle:
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''YANGIN BÖLGESİNİN İÇİNE KAHRAMANLIK YAPMAN İÇİN DALMANA KİMSE MÜSAADE ETMEZ SENİN CANINI KORUMUŞ O YETKİLİLER SEN İSE KIYMET BİLMEMİŞSİN. İNSANLARI, DEVLETİ VE HÜKÜMETİ DÜŞMAN GİBİ GÖSTERİYORSUN''