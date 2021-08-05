Instagram fenomeni Marmaris'te sosyal medya için istediği malzemeyi toplayamayınca 'yangına müdahale etmiyorlar' diye iftira attı

Yangınlara müdahale etmek için Marmaris Delikliyol Koyu'na gittiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz, istediği gibi çekim yapıp kahramanlık hikayelerinde yer alamayınca hükümete ve itfaiyeye iftira attı.

Maz, kendi imkanlarıyla açtıkları yol ve çektikleri hortum ile tepedeki yangını söndürmek istediklerini buna karşılık ise sularının kesildiğini ve hortumlarının aşağıya çekildiğini dile getirdi. Yangının yanı sıra bilinçsizce alevlere müdahale etmeye kalkanlarla da uğraşan itfaiye görevlileri Maz'ın iftiralarını yanıtsız bırakmadı.

FENOMENLERİN KOZALAK PATLAMASINDAN HABERLERİ YOK

Hamza Yılmaz isimli itfaiyeci, Batuhan Onur Maz'ın 'küçücük yer' dediği bölgenin kozalak tutuşması nedeniyle birden parladığını ve yola doğru yayıldığını söyledi. İnsanların bu şekilde alevlerin arasından kaçmasının mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, ormanın bir anda tutuşması nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmediğini ifade etti. Hamza Yılmaz'ın fenomene verdiği cevap şöyle:

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''YANGIN BÖLGESİNİN İÇİNE KAHRAMANLIK YAPMAN İÇİN DALMANA KİMSE MÜSAADE ETMEZ SENİN CANINI KORUMUŞ O YETKİLİLER SEN İSE KIYMET BİLMEMİŞSİN. İNSANLARI, DEVLETİ VE HÜKÜMETİ DÜŞMAN GİBİ GÖSTERİYORSUN''

FOTOĞRAF 6 Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi. “Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi. “2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.” Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti. Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam. Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.



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FOTOĞRAF 23 Milas’ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından risk taşıyan bölgedeki yerleşim alanlarında da tahliye işlemleri başlatıldı. Santrale yakın olan Ören Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10 mahallenin tahliye işlemleri devam ederken konu ile ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi. Ören Karakol Komutanlığı’ndan alınan bilgilere göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç mahallelerinde tahliye kararı çıkarıldı. Muğla Valiliği tarafından, vatandaşların güvenliği sebebiyle tahliye işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada “Değerli hemşerilerim Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği Ören Mahallemiz ve çevre mahallelerde boşaltma kararı alınmıştır. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır telaşa kargaşaya heyecana gerek yoktur. Soğukkanlılıkla ve en güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya sosyal medya paylaşımına veya kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyin vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı. Bölgede yaşayan binlerce kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edilirken büyüklerin oldukça endişeli olduğu tahliye işlemlerinde çocuklar olan bitenden habersiz annelerinin kucaklarında uyuyarak bölgeden ayrıldı. Muğla’daki orman yangını termik santrale sıçradı: 10 mahalle tahliye edildi Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı. BiP'te paylaş

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