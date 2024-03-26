Insurtech Ideathon Fikir Yarışması'na başvurular başladı

Medeniyet Teknopark ve Aveon Global'in iş birliğiyle düzenlenen yarışmada Birinciye 85.000 TL, ikinciye 65.000 TL üçüncüye ise 50.000 TL değerinde ödül verilecek. Ayrıca, katılımcılar fikirlerini paylaşırken iş dünyasının önde gelen isimleriyle de etkileşim fırsatı bulacak.

Yarışmaya ilişkin konuşan Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, "Teknopark olarak, inovasyon ve teknolojinin gücüne inanıyor ve geleceğin endüstrilerini şekillendiren fikirlere destek veriyoruz. InsurTech Ideathon'u düzenleyerek, genç girişimcilerin sigorta sektöründe yenilikçi çözümler üretmesine olanak tanıyoruz. Bu etkinlik, geleceğin sigorta dünyasını dönüştürmeye aday potansiyel fikirleri keşfetmek için bir platform sağlıyor. Yarışmaya katılacak tüm gençleri ve takımları cesaretlendiriyoruz. Geleceği bugünden inşa etmeye hazırız" dedi.