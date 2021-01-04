​İnternet bağımlılığı ve depresyon arttı

Türkiye'deki 3 üniversiteden çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı doktorların 12-17 yaş grubunda yaptığı araştırma, internet bağımlılarının daha çok savaş ve strateji oyunlarını tercih ettiğini ortaya koydu. Ege, Diyarbakır Dicle üniversiteleri ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi iş birliğiyle Kovid-19 sürecinde "İnternet Bağımlılığı" ile ilgili araştırma gerçekleştirildi.

Araştırma sonunda internet bağımlısı gençlerde haftalık ortalama internet kullanımı 46.2, internet bağımlılığı eş tanılı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bireylerde 44.6 saat, sağlıklı gençlerde ise 11.2 saat olarak saptandı. Sağlıklı gençler interneti yüzde 86,7 oranında ödev yapmak için kullanırken bu oran internet bağımlılarında yüzde 56,7, internet bağımlısı ve DEHB eş tanılı gençlerde ise yüzde 46,7 bulundu. "Olguların oynadığı oyun türüne göre dağılımında" ise internet bağımlısı ve DEHB'li bireylerde "savaş ve strateji oyunlarına" yönelim açık ara önde oldu. Ayrıca, internet bağımlılarında depresyon belirtilerine de daha sık rastlandığı açıklandı.

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Zeki Yüncü

KARANTİNADA SOSYALLEŞMEDEN KOPMAMALILAR

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, Türkiye'de yapılan çalışmalara göre gençlerde internet bağımlılığı sıklığının yüzde 1,2 ila 24,2 arasında değiştiğine işaret etti. Yüncü, internet ve teknoloji bağımlılığı olan gençlerin yarısından fazlasına bir başka psikiyatrik bozukluğun da eşlik ettiğini belirtti. Prof. Dr. Zeki Yüncü, "Okul ve arkadaşlardan uzak kalınan bu dönemde sosyal ilişkilerin devamlılığı için teknoloji ve sosyal medya hayat kurtarıcı konuma gelmiştir. Karantina sürecinde gençlerin sosyalleşmesi ve koruyucu arkadaş ilişkilerinden kopmamaları bir ihtiyaç olarak değerlendirilmeli ve buna göre önlemler alınmalıdır. Daha küçük çocuklar genellikle daha sıkı bir yönetime ihtiyaç duyarken ergenlerin özerkliğine bir miktar daha saygı duyulması, denetimin sürdürülebilmesi şartıyla faydalı olacaktır. Bu yaş grubu için ders ve zorunluluk dışı eğlence amacıyla teknoloji ve sosyal medya kullanımının sınırlandırılması önerilmektedir" dedi.

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