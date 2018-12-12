Hayat İnternet fenomeni dolandırıcı çıktı
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İnternet fenomeni dolandırıcı çıktı

Telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen aralarında sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan "Seda Tripkolic" olarak tanınan şarkıcı Seda Sular'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

DHA
Seda Sular'a dava açıldı.
Seda Sular'a dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon dolandırıcılığı iddiasıyla mayısta yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, iddianame hazırladı.

İddianamede, hedef kişiyi tespit ettikten sonra kendilerini "polis" ya da "savcı" olarak tanıtan sanıkların, iki ayrı taktik uyguladığı anlatıldı.

Dolandırıcılık yaptılar

Bazı müştekilere "Soygunda parmak iziniz çıktı.", bazılarına da "Hesabınızdaki paraların FETÖ tarafından kullanıldığı belirlendi." denildiği aktarılan iddianamede, korkuya kapılan kişilerin de paraları gönderilen kuryelere teslim ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

  • İddianamede elde edilen para ve ziynet eşyalarının Seda Sular'a ulaştırıldığı, yüzde 6 komisyon alan Sular'ın da paranın geri kalan kısmını kendi banka hesabı üzerinden Şanlıurfa'daki örgüt liderine havale ettiği belirtildi.

İddianamede, aralarında Prof. Dr. Cevat Çapan'ın da bulunduğu 5 kişi müşteki olarak yer aldı. Sanıkların Prof. Dr. Çapan'ı telefonla arayarak "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden arıyoruz" dedikleri belirtilen iddianamede, sanıkların Çapan'ın daha önce dolandırıcıların hedefinde olduğunu bildikleri ifade edildi.

Kendilerini polis olarak tanıttılar

Sanıkların telefonda Çapan'a "Bir kez daha dolandırıcıların hedefindesiniz. Onlardan önce bankaya giderek paranızı çekin ve muhafaza altına almak için bize getirin." dediği, Çapan'ın bankadaki hesabından çektiği 80 bin doları kendini polis olarak tanıtan kişiye teslim ettiği, ikinci kez arayan dolandırıcıların Çapan'dan hesabında kalan diğer parayı da çekmesini istediği ve Çapan'ın da hesabında kalan 100 bin lirayı da dolandırıcılara getirip teslim ettiğine iddianamede yer verildi.

Hapis istemiyle dava açıldı

İddianamede, sanıkların Sivas'ta da bir kişiyi bir milyon lira dolandırdıklarının telefon dinlemelerinden anlaşıldığı, ancak söz konusu kişinin kim olduğunun belirlenemediği kaydedildi.

İddianamede, Seda Sular'ın "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 16 yıldan 53 yıla, diğer 11 sanığın ise aynı suçlardan ayrı ayrı 7 yıldan 66 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken, sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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