Hayat İpekyoluna geri sayım
KÜLTÜR SANAT

İpekyolu’na geri sayım

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İpekyolu’na geri sayım
10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Festival, 10 Aralık’ta Didem Şahin’in yönetmenliğini yaptığı Acı ve Tatlı belgeseliyle özel seçki açılışını yapacak. Tevfik İsmailov belgeseli ve Bir Ustanın Ardından: Şafak Tavuk belgeseli de gösterilecek filmlerden. Uluslararası İpekyolu Film Festivali Seçkisi; dört farklı kategoride 13 farklı ülkenin filmlerinden oluşan bir seçkiyle izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri 10-12 Aralık’ta gerçekleşecek. Atlas Sineması’nda ücretsiz gösterilecek filmlere ek olarak Ustalarla Buluşma etkinlikleri de yapılacak.

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