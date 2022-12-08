İpekyolu’na geri sayım

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Festival, 10 Aralık’ta Didem Şahin’in yönetmenliğini yaptığı Acı ve Tatlı belgeseliyle özel seçki açılışını yapacak. Tevfik İsmailov belgeseli ve Bir Ustanın Ardından: Şafak Tavuk belgeseli de gösterilecek filmlerden. Uluslararası İpekyolu Film Festivali Seçkisi; dört farklı kategoride 13 farklı ülkenin filmlerinden oluşan bir seçkiyle izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri 10-12 Aralık’ta gerçekleşecek. Atlas Sineması’nda ücretsiz gösterilecek filmlere ek olarak Ustalarla Buluşma etkinlikleri de yapılacak.

HAYAT Fuarın gözdesi çocuklar: Tüyap iki yıllık salgın arasından sonra kapılarını açtı