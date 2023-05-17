İpsala Sınır Kapısı'na TIR parkı yapıldı

Kapıkule''de Gümrük Kapısı''ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen TIR''lar, Bulgaristan''ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki onarım çalışması nedeniyle 5, Hamzabeyli Sınır Kapısı''nda da 4 kilometre kuyruk oluşturdu. Sınır kapılarında bekleyen TIR sürücüleri yurt dışına çıkış yapmak için her geldiklerinde kuyruk olduğunu ifade ederek çözüm bulunmasını istedi.

Sınır kapısı önünde zaman zaman yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırması beklenen 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli park alanı, sürücülere pek çok imkan sağlayacak.

Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak. Sosyal alanları kullanacak sürücüler, sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek. TIR parkı, yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için gurbetçilere de hizmet verecek. Gurbetçiler, hem geliş hem de dönüş yolunda park alanını kullanarak konforlu seyahat etme imkanı elde edecek.