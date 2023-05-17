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İpsala Sınır Kapısı'na TIR parkı yapıldı

Yunanistan'a açılan sınır kapısında TIR sürücülerinin ve gurbetçilerin yaşadığı büyük sorunu ortadan kaldıracak olan park, açılmak için gün sayıyor.

10:34 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
İpsala Sınır Kapısı'na TIR parkı yapıldı

İpsala Sınır Kapısı'na TIR parkı yapıldı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021 yılında vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in adının verildiği TIR parkında, alt ve üst yapı

alışmalarında sona gelindi. Tır parkındaki işletmelerin kurulumlarını bitirmesinin ardından tesisin, gelecek ay hizmeti girmesi planlanıyor.

Sınır kapısı önünde zaman zaman yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırması beklenen 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli park alanı, sürücülere pek çok imkan sağlayacak.

Verilecek hizmetler

Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak. Sosyal alanları kullanacak sürücüler, sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek. TIR parkı, yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için gurbetçilere de hizmet verecek. Gurbetçiler, hem geliş hem de dönüş yolunda park alanını kullanarak konforlu seyahat etme imkanı elde edecek.



#Yunanistan
#İpsala Sınır Kapısı
#TIR
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