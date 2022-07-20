Hayat İranlı yönetmene 6 yıl hapis
KÜLTÜR SANAT

İranlı yönetmene 6 yıl hapis

İranlı Yönetmen Cafer Penahi (62), altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uluslararası alanda birçok ödül sahibi yönetmen Penahi’nin 20 yıl boyunca film yönetme ve senaryo yazmasının, yolculuk yapmasının ve medyaya konuşmasının da yasaklandığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İranlı yönetmene 6 yıl hapis
Cafer Penahi

Geçen hafta başkent Tahran’da gözaltına alınan İranlı Yönetmen Cafer Penahi (62), altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Mesut Setaşhi, ünlü yönetmenin 2010 yılında aldığı tecilli hapis cezasına atıfta bulunarak, 6 yıl yatmak üzere Evin Cezaevine sevk edildiğini duyurdu.

Uluslararası alanda birçok ödül sahibi yönetmen Penahi’nin 20 yıl boyunca film yönetme ve senaryo yazmasının, yolculuk yapmasının ve medyaya konuşmasının da yasaklandığı belirtildi. İran’da protestoculara müdahaleyi eleştiren bildirinin imzacılarından Cafer Penahi, gözaltına alınan yönetmen arkadaşlarının durumunu öğrenmek için gittiği savcılıkta tutuklanmıştı.

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