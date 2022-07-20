İranlı yönetmene 6 yıl hapis

Teşrik tekbirlerini unutmayın

Arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindiye kadar sürecek. 23 farzın arkasından birer defa okunması gerekiyor. Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.



Teşrik tekbiri:

Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd'



Teşrik tekbiri anlamı:

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.