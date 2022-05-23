Hayat IRCICA Hat Yarışması sonuçlandı
KÜLTÜR SANAT

IRCICA Hat Yarışması sonuçlandı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) Hattat Mustafa Rakım Efendi adına düzenlediği 12. Milletlerarası Hat Yarışması sonuçlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
IRCICA Hat Yarışması sonuçlandı
Toplam 697 eserin başvurduğu yarışmada 10 ülkeden 49 hattatın 61 eseri ödül aldı.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) Hattat Mustafa Rakım Efendi adına düzenlediği 12. Milletlerarası Hat Yarışması sonuçlandı. Toplam 697 eserin başvurduğu yarışmada 10 ülkeden 49 hattatın 61 eseri ödül aldı ve 197 bin 500 dolar yarışmacılara dağıtıldı.

Törende IRCICA’nın düzenlediği hat sanatı eğitim programlarını başarıyla tamamlayan 9 ülkeden 15 hattata da icazetnameleri verildi. IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, hat yarışmasını 3 yılda bir gerçekleştirdiklerini belirtti. Kazanan eserlerin bulunduğu sergi 27 Mayıs’a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında IRCICA sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

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