IRCICA hatları ilk kez sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılında başlattığı, bu yıl 16 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 13. durağı İstanbul oldu. Cumartesi günü başlayan İstanbul Kültür Yolu kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Taksimde 7 ayrı noktadaki onlarca sergi 6 Ekim’e kadar ücretsiz gezilebilecek. Bu sergilerden birisi de Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) açtığı “IRCICA Hattatlar Nesli” sergisi. IRCICA’nın üç yılda bir düzenlediği uluslararası hat yarışmalarında dereceye giren levhalardan 40’ı sergileniyor. Türkiye başta olmak üzere İspanya’dan Tunus’a kadar çeşitli hattatların eserleri beğeniye sunuluyor.

Sait Kasımoğlu

1986’DAN 2024’E BİR NESLİN ESERLERİ

IRCICA Sanat Sorumlusu Sait Kasımoğlu 1986’dan bu yana düzenlenen 12 yarışmanın kazananlarından bir seçme yaptıklarını dile getirdi. Bu eserlerin daha önce iki kez İstanbul’da sergilendiğini ama halkın görmediğini ifade etti. Kasımoğlu, “Bu eserler iki defa sergilendi. İlkinde Cumhurbaşkanımızın bir toplantısında delegeler için sergiledik. İkincisi de yine uluslararası bir toplantıda sergilendi. Ama hiçbiri halka açık değildi. İlk kez bu eserleri halka açıyoruz. Hem mekân olarak güzel bir yerdeyiz hem de Kültür Yolu Festivali’nde yer almak bizim için önemli. Sergiye ‘IRCICA Nesli’ dememizin nedeni şu: Kazanan kişiler şu anda aynı yarışmada jüri, hoca ya da ülkesinde öğrenciler yetiştirdi. Dolayısıyla IRCICA bu yıllar arasında yeni bir Hattat nesil yetiştirdi” dedi.





HÜSNÜHATTIN ÇEŞİTLERİ BU SERGİDE

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde 6 Ekim’e kadar ücretsiz gezilebilecek sergide ayetlerden hadis ve şiirlere kadar çeşitli yazılar sergileniyor. Sergide Celî Sülüs, Sülüs, Nesih, Kûfi, Divâni, Celî Divanî, Tâlik, Celî-Tâlik örnekleri bulunuyor. Bu çeşitliliği uygulama nedenlerini Kasımoğlu şöyle anlattı: “Gelenler hat çeşidini görsün istedik. Kazananlar arasında Türkiye, Amerika ve Cezayir gibi ülkelerden eserler var. Bu nedenle karma bir sergi hazırladık. IRCICA’nın Kültür Yolu Festivalinde yer almasının uluslararası anlamda da bir yeri olabilir” diye konuştu.





KUDÜS’TEN İSTANBUL’A DİVAN SOHBETLERİ

6 Ekim’e kadar sürecek festival boyunca IRCICA, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde “IRCICA Divan Sohbetleri” gerçekleştirecek. Bunlardan ilki 2 Ekim 19.30’da IRCICA Araştırma ve Yayınlar Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın “Bir Medeniyet Merkezi Olarak Kudüs” başlıklı söyleşisi olacak. İkinci olarak 4 Ekim Cuma günü saat 20.00’de, Mehmet Mazak, “Medeniyetimizin baş Tacı İstanbul” başlıklı söyleşiyi gerçekleştirecek. Divan Sohbetlerinin son oturumunda ise Muhammed Temimi ve Said Kasımoğlu, 6 Ekim Pazar günü saat 15. 00’te, başta uluslararası hat yarışması olmak üzere hat sanatına dair yaptıkları çalışmaları anlatacak. Programlar, Taksim Camii Kültür Merkezi Divan Salonunda yapılacak.















