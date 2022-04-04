İş Bankası’ndan metaverse sergisi

Türkiye İş Bankası’nın 1940’lardan bu yana oluşturduğu zengin resim koleksiyonunun özel bir seçkiyle hazırlanan NFT sergisi, metaversete sanatseverlerle buluşacak. “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” adı verilen sergi, blokzincir altyapısını kullanan ve merkeziyetsiz bir yapıda kurulan Decentraland platformunda sunulacak. Sergi 8-20 Nisan’da NFT davetiye sahibi olma koşulu aranmaksızın tüm ziyaretçilerin katılımına açılacak. İş Bankası’nın metaverseteki ilk NFT sergisi olacak çalışmanın küratörlüğünü ise Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstleniyor.