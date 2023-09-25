İş Sanat konser takvimini duyurdu

Cumhuriyet’in 100. Yılı kapsamında gerçekleşecek açılış konserinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tenor Murat Karahan ile 100. Yıl Gala konserinde sahne alacak. Sezonun ikinci etkinliği ise Concerto Köln ile Giuliano Carmignola’nın buluşacağı 15 Aralık’taki konser olacak. Sezonun öne çıkan etkinliği ise Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman’ın sahne alacağı konser. Igudesman’ın İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven and More” başlıklı konser 16 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinliklere ilişkin daha detaylı bilgilere www.issanat.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.