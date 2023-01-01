İş Sanat’tan ücretsiz çocuk atölyesi

Türkiye İş Bankası, İstanbul Eminönü’nde ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yarıyıl tatiline özel çocuk atölyesi düzenliyor. Hafta sonu başlayan ücretsiz atölyeler, 3 Şubat’a kadar sürecek. Eğitmenler eşliğinde müze gezisi yapan çocuklar, kendi paralarını, madalyalarını, tanıtım afişlerini, vitraylarını tasarlayabiliyor, resim çizip, etkileşimli masal okuyor. Yarıyıl tatiline giren çocuklar, eğitimler boyunca kendi kısa filmlerini de oluşturabildikleri birbirinden farklı atölyelerle eğlenceli vakit geçiriyor. Atölyelerin programına ve kayıt koşullarına issanat.com.tr adresinden ulaşılabilir.