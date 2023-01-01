|
Hayat

İş Sanat’tan ücretsiz çocuk atölyesi

Türkiye İş Bankası, İstanbul Eminönü’nde ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yarıyıl tatiline özel çocuk atölyesi düzenliyor. Hafta sonu başlayan ücretsiz atölyeler, 3 Şubat’a kadar sürecek.

4:00 . 23/01/2023 Monday
Yeni Şafak
Türkiye İş Bankası, yarıyıl tatiline özel çocuk atölyesi düzenliyor.

Türkiye İş Bankası, yarıyıl tatiline özel çocuk atölyesi düzenliyor.

Türkiye İş Bankası, İstanbul Eminönü’nde ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yarıyıl tatiline özel çocuk atölyesi düzenliyor. Hafta sonu başlayan ücretsiz atölyeler, 3 Şubat’a kadar sürecek. Eğitmenler eşliğinde müze gezisi yapan çocuklar, kendi paralarını, madalyalarını, tanıtım afişlerini, vitraylarını tasarlayabiliyor, resim çizip, etkileşimli masal okuyor. Yarıyıl tatiline giren çocuklar, eğitimler boyunca kendi kısa filmlerini de oluşturabildikleri birbirinden farklı atölyelerle eğlenceli vakit geçiriyor. Atölyelerin programına ve kayıt koşullarına issanat.com.tr adresinden ulaşılabilir.


#Türkiye İş Bankası
#İktisadi Bağımsızlık Müzesi
#Çocuk Atölyesi
1 hour ago
default-profile-img
İş Sanat’tan ücretsiz çocuk atölyesi
Cezaevlerinde yurt modeli
Kılıçdaroğlu’nun ismi şubatta açıklanır
Gençler dönmüyor yönetici bulamıyoruz
Dolandırıcı sözlüğü
Eren Abluka'da 1 korucu şehit
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.