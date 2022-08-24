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İş Sanat’tan yeni sergi

Nevhiz Tanyeli’nin “Varlığımın Garip Şarkısı” sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İş Sanat’tan yeni sergi
“Varlığımın Garip Şarkısı” sergisi

Nevhiz Tanyeli’nin “Varlığımın Garip Şarkısı” sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Yaşamı farklı açılardan ele alarak kendine özgü kurguladığı görsel diliyle bireyin ve toplumun içinden geçtiği evreleri tuvalleri aracılığıyla yansıtan sanatçı, yapıtlarında insanı dünyanın güncel sorunlarıyla buluşturan özgür bir yaklaşım sergiliyor. Sergi, 4 Aralık’a kadar Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde pazartesi hariç her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.

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