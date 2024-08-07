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İSAM’dan Osmanlı Türkçesi kursu

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 7/08/2024 الأربعاء
Güncelleme: 06:16 - 7/08/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 6. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu için başvuru almaya başladı. Prof. Dr. Berat Açıl koordinatörlüğünde alanında uzman hocalar, Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış yazma eserlerin tenkitli neşir hakkında bilgi ve beceri eğitimi verecek. Seminerlere eksiksiz katılan ve uygulamaları yerine getiren katılımcılara kurs sonunda sertifika verilecek. Kursa katılacak adaylardan Osmanlı Türkçesine ileri seviyede hâkim olma şartı aranacak. 9-15 Eylül’de İSAM›da düzenlenecek kurs için son başvuru tarihi 11 Ağustos olarak belirlendi. Kursa ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formuna isam.org.tr adresinden ulaşılabilir.


#İSAM
#Osmanlı Türkçesi
#kurs
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