Hayat İşaret dili şiirle buluşuyor
KÜLTÜR SANAT

İşaret dili şiirle buluşuyor

İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı kürsüsünden Dr. Ekin Öyken ve sanatçı Levent Beşkardeş’in girişimi olan “Şiir ve İşaret” projesiyle, genç sanatçılar işaret dili şiiriyle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşaret dili şiirle buluşuyor
Şiir ve İşaret

İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı kürsüsünden Dr. Ekin Öyken ve sanatçı Levent Beşkardeş’in girişimi olan “Şiir ve İşaret” projesiyle, genç sanatçılar işaret dili şiiriyle buluşacak. Proje, şiirin yalnızca sese dayalı bir sanat formu olmadığına dikkat çekmeyi ve sağır gençleri şiire, işiten gençleri de şiirin görsel yönüne yakınlaştırmayı amaçlıyor.

11 Haziran’da İstanbul Üniversitesi’nde başlayacak olan atölyeye 15 sağır, 10 işiten genç katılacak. Atölye süreci Ramin Matin yönetmenliğinde bir belgesel filme de konu olacak. Atölye için başvurular 24 Mayıs’a kadar poesi.istanbul.edu.tr adresinden yapılabilecek. Projenin finali ise 6-8 Ağustos’ta gerçekleşecek.

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