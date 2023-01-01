|
Hayat
İSE üçüncü dönemi geride bıraktı
Çalışmalarına Online Sinema Eğitimi olarak başlayan ve çeşitli atölyeler düzenleyen eğitim platformu İstanbul Sinema Evi (İSE) olarak güncellenen ismiyle faaliyetlerine devam ediyor. Önceki akşam üçüncü yıl galasını yapan İSE, öğrencilerin çektiği altı kısa filmi seyirciyle buluşturdu.
5:05 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Sanat Evi kurucusu ve yönetmen Abdülhamit Güler.

İstanbul Sanat Evi kurucusu ve yönetmen Abdülhamit Güler.

Faaliyetlerine online sinema eğitimi olarak başlayan eğitim ve üretim platformu İstanbul Sinema Evi'nin (İSE) 3'üncü yıl galası Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İSE eğitimcileri, öğrencileri, aileleri ve sinema dünyasından ismin katıldığı törende, İSE öğrencileri tarafından çekilen kısa filmler gösterildi.

Etkinlikte konuşan İSE kurucusu yönetmen Abdülhamit Güler, yıllardır sinema eğitimleri verdiğini ancak iki yıl önce müstakil organizasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Güler, İSE'nin bir eğitim ve üretim platformu olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle her şeyi imece usulü yapıyoruz. Maddi, manevi her şeyi paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte bir yükü omuzladık. Derslerden film çekimlerine kadar her aşamada yapılan bu paylaşımın bir benzeri yok. Paylaşarak ve yükü omuzlayarak yol almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 6 kısa film çekildi ve her ay bir film çekmeye devam edeceğiz." dedi.
"Bütün ülkeyi kapsayacak bir proje halini almasını umut ediyoruz"
Yeni dönem projelerinden de bahseden Güler, özellikle genç sinemacılarla yapımcıların projeleri paylaşma noktası olarak "Senaryo Bankası" oluşturacaklarını dile getirdi. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Senaryo Bankası sayesinde kıymetli çalışmalar tecrübeli isimlerin beğenisine sunulacak. 'Kısa Film Havuzu' projesiyle de fon oluşturulacak. Az ya da çok herkes bu havuza kaynak aktaracak. Şeffaf şekilde ilerleyecek olan süreçte kısa film projesi olan gençler bu havuzdan yararlanabilecek. Kooperatif ya da imece usulünün güncel versiyonu olacak. Uzun vadede bütün ülkeyi kapsayacak bir proje halini almasını umut ediyoruz." Güler, "Temel Sinema Eğitimi", "Temel Senaryo Atölyesi", "Görüntü Yönetmenliği", "Kurgu", "Diksiyon", "Senaryo Geliştirme" eğitimlerinin çevrim içi ve yüz yüze devam ettiğini belirterek, yeni dönemde "Oyunculuk" ve "Kurgu Eğitimi" programlarının ekleneceğini ifade etti.

Katılımcılara sinema bileti ve İSE eğitimi hediyeleri sunulan etkinlik, eğitimci ve öğrencilerin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

#İstanbul Sinema Evi
#Kısa Film
#Abdülhamit Güler
12 saat önce
default-profile-img
İSE üçüncü dönemi geride bıraktı
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme
Galatasaray'ın lideri Bafetimbi Gomis
Hatay´da apartmanın 3'üncü katında ev yangını
Pendik'te devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.