İSE üçüncü dönemi geride bıraktı

Etkinlikte konuşan İSE kurucusu yönetmen Abdülhamit Güler, yıllardır sinema eğitimleri verdiğini ancak iki yıl önce müstakil organizasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Güler, İSE'nin bir eğitim ve üretim platformu olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle her şeyi imece usulü yapıyoruz. Maddi, manevi her şeyi paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte bir yükü omuzladık. Derslerden film çekimlerine kadar her aşamada yapılan bu paylaşımın bir benzeri yok. Paylaşarak ve yükü omuzlayarak yol almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 6 kısa film çekildi ve her ay bir film çekmeye devam edeceğiz." dedi.

"Bütün ülkeyi kapsayacak bir proje halini almasını umut ediyoruz"