İSE üçüncü dönemi geride bıraktı

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İstanbul Sanat Evi kurucusu ve yönetmen Abdülhamit Güler.
Faaliyetlerine online sinema eğitimi olarak başlayan eğitim ve üretim platformu İstanbul Sinema Evi'nin (İSE) 3'üncü yıl galası Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İSE eğitimcileri, öğrencileri, aileleri ve sinema dünyasından ismin katıldığı törende, İSE öğrencileri tarafından çekilen kısa filmler gösterildi.
Katılımcılara sinema bileti ve İSE eğitimi hediyeleri sunulan etkinlik, eğitimci ve öğrencilerin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.