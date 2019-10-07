Hayat İskoçyadan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular
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ünlüler lord unvanı, beren saat lay oldu

İskoçya'dan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular

İskoçya'da geliştirilen bir proje kapsamında ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor. Türkiye'den de arazi satın alarak Lord ve Lady unvanı alan pek çok isim var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lord ve lady unvanına sahip olan bir çok Türk isim bulunuyor.
Lord ve lady unvanına sahip olan bir çok Türk isim bulunuyor.

İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor.

Türkiye'den "lord" ve "lady" unvanı alan alan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Hazal Kaya, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Beren Saat, Sibel Can, Radyo Programcısı Geveze, Seda Akgül, Beyazıt Öztürk ve Wilma Elles de var.

Kız arkadaşına hediye etti

Uluslararası ilişkiler alanında lisans eğitimi almak amacıyla 10 yıl önce İngiltere'ye giden Fırat Kurtoğlu, İskoçya'ya yaptığı bir seyahat sırasında, bu ülkede hayata geçirilen arazi satışı projesinden haberdar oldu.

Kurtoğlu, ilk önce kız arkadaşına orijinal bir hediye vermek amacıyla 1 metrekarelik arazi satın aldı. Kız arkadaşına bu sayede "lady" unvanını kazandıran Kurtoğlu, daha sonra kendisi de aynı yöntemle arazi satın alarak "lord" unvanını elde etti.

40 bin kişi lord oldu

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Kurtoğlu, 2013'te dünyanın en sıra dışı hediyelerinin satışını gerçekleştiren bir şirket kurdu.Bu şirket üzerinden İskoçya'daki arazi satışlarına aracılık eden Kurtoğlu sayesinde Türkiye'de son 6 yılda 40 bin kişi "lord" ve "lady" unvanına sahip oldu.

Bu kişilerden 24 bini "lady", 16 bini ise "lord". Genellikle erkekler, eşlerine ya da sevgililerine orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı alıyor.

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