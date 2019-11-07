İslam dünyasında Mevlid birliği

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu’ndaki tanıtım toplantısında “2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası” etkinliklerinin bu yıl bu yıl “Peygamberimiz ve Aile” temasıyla düzenleneceğini söyledi. Erbaş, yarın Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili’nin idrak edileceğini belirtti. Ailelerde yaşanan olumsuzlukların zamanla hayatı kuşattığına dikkati çeken Erbaş, medyanın bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

401 BÜRODA MANEVİ DANIŞMANLIK

Erbaş, “Olumsuzlukları sıradanlaştıran, mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan” yayınların, aileyi tahrip ettiğini kaydetti. Erbaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için Hazreti Muhammed’in gösterdiği değerlerin ailede hakim kılınması gerektiğini ifade ederek, 401 Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nda manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti sunulduğunu bildirdi.

KUTLU DOĞUM HAFTASI ARTIK YOK

Diyanet İşleri Başkanlığınca, “Kutlu Doğum” haftasının adının iki yıl önce “Mevlid-i Nebi” olarak değiştirilmesi ve haftanın başlangıcının Hicri Takvim’e göre rebiülevvel ayının 12’nci günü olarak kararlaştırıldığının hatırlatılması üzerine Erbaş, şu değerlendirmede bulundu: “Bizim geleneksel olarak asırlardan beri kutladığımız Mevlit Kandili’yle birleştirdik ve adına esas orijinal ismi olan Mevlid-i Nebi ismini verdik. Daha iyi oldu, İslam dünyasında artık birlikte kutlanıyor. Özellikle Mevlit Kandili ayrı Kutlu Doğum ayrı olduğundan dolayı keşke birleştirsek de Mevlit Kandili’nde, birlikte Mevlid-i Nebi ismiyle kutlasak diye hep bekliyorduk, bu oldu. Milletimiz için hayırlı olsun”

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Aile özelinde etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yapılacak etkinliklere değinen Erbaş, şu bilgileri verdi: “İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Kongre ve Gösteri Merkezi Salonu’nda, 8 Kasım Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mevlid-i Nebi Haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz. Aile özelinde etkinlikler yapacağız. Salonlarda milletimizle buluşacağız. Okullarımızda etkinlikler yapacağız. Radyo ve televizyon programlarımız olacak. 22-26 Kasım’da Antalya’da, ‘Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’ yapacağız. Bu vesileyle bütün milletimizin her ferdini özellikle aileleriyle Mevlid-i Nebi programlarımıza katılmaya davet ediyorum”