İslam Şehirleri Sergisi Ramazan’da açılacak

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, Konya Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin destekleriyle “İslam Şehirleri” projesi kapsamında iki sergi açacak. Sanatçı, İslam dünyasında yaşayan toplumlar arasındaki ortak nokta ve değerlere vurgu yapmayı hedeflediği sergide, kadim şehirleri fotoğrafladı. İslam Medeniyeti fotoğraf arşivi oluşturan sanatçı, 25 ülkeden 86 şehrin çekimini tamamladı. Yaklaşık 500 bin fotoğraftan oluşan koleksiyondan seçilen yüz kare, Ramazan ayı boyunca Konya ve Filistin’in El-Halil şehirlerinde sergilenecek. Sergiyi ziyaret edenler İslam dünyasının camilerini, ören yerlerini, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin kabirleri ve yaşam mekanlarını görecek.