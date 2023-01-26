|
Hayat

İslam Şehirleri Sergisi Ramazan’da açılacak

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, Konya Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin destekleriyle “İslam Şehirleri” projesi kapsamında iki sergi açacak. Sanatçı, İslam dünyasında yaşayan toplumlar arasındaki ortak nokta ve değerlere vurgu yapmayı hedeflediği sergide, kadim şehirleri fotoğrafladı.

04:00 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, “İslam Şehirleri” projesi kapsamında iki sergi açacak.

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, “İslam Şehirleri” projesi kapsamında iki sergi açacak.

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, Konya Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin destekleriyle “İslam Şehirleri” projesi kapsamında iki sergi açacak. Sanatçı, İslam dünyasında yaşayan toplumlar arasındaki ortak nokta ve değerlere vurgu yapmayı hedeflediği sergide, kadim şehirleri fotoğrafladı. İslam Medeniyeti fotoğraf arşivi oluşturan sanatçı, 25 ülkeden 86 şehrin çekimini tamamladı. Yaklaşık 500 bin fotoğraftan oluşan koleksiyondan seçilen yüz kare, Ramazan ayı boyunca Konya ve Filistin’in El-Halil şehirlerinde sergilenecek. Sergiyi ziyaret edenler İslam dünyasının camilerini, ören yerlerini, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin kabirleri ve yaşam mekanlarını görecek.


#Orhan Durgut
#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Bağcılar Belediyesi
#Türkiye Belediyeler Birliği
#Fotoğraf
2 saat önce
default-profile-img
İslam Şehirleri Sergisi Ramazan’da açılacak
Köpek tüfekle sahibini öldürdü
Tanpınar’ın karakterlerini yapay zeka tasarladı
Ümraniye’ye daha fazla kültür sanat
Kesal ikinci filmi için sete çıkacak
Duyurganlık ve çareganlık arasında: Aile meselesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.