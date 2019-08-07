İsmailağa ‘Kardeşlik Mevsimi’ne hazır

İslâm’ı geleceğe taşıyacak nesillerin inşasına çalışan ve yardımlaşma anlayışını yaygınlaştırma gayesiyle ilmî ve sosyal alanlarda hizmetleri bulunan İsmailağa Derneği; kurban bağışında bulunmak isteyen hayır sahiplerine büyük kolaylıklar sağlıyor.

Merkezi Fatih Çarşamba’da bulunan İsmailağa Derneği, İslâm âleminin Kurban Bayramı heyecanı yaşadığı şu günlerde, Kurban organizasyonuna yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı. İlmî faaliyetler ve sosyal yardımlar alanında büyük hizmetleri bulunan İsmailağa Derneği, kurban organizasyonunda fıkhî esasları ve temizlik koşullarını her şeyin üzerinde tutuyor.

HEDEF: İLİM YOLCULARINA GIDA TEMİNİ

“Kurbanınla Allâh’a Yakın, Kur’ân’a Ses Ol!” sloganıyla çalışmalarına başlayan İsmailağa Derneği, geleceğin teminatı olan ilim yolcusu talebelerin sağlıklı beslenmelerinde gerekli olan et ihtiyacının temininde hayır sahiplerinin katkılarını bekliyor.

Uygun koşullarda depolanan etler, günde 3 bin kişilik sıcak yemek üreten iki ayrı aşevinin bir yıllık et ihtiyacı kapsamında değerlendiriliyor.

Daimi olarak sürdürülen sosyal yardımlar kapsamında, Kur’ân kursları ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine düzenli et yardımı sağlanıyor.

VEKÂLET VERMEK KOLAYLAŞTIRILDI

Kurban ibadetini bağış yaparak yerine getirmek isteyenlere İsmailağa Derneği tarafından büyük kolaylıklar sağlanıyor. Vekâletler, www.ismailagadernegi.org.tr internet sitesi üzerinden online bağış yöntemi ve İsmailağa Derneği’nin “tek iletişim numarası” olan 0850 811 77 77 üzerinden çağrı merkezi yoluyla iletilebiliyor. Kesilen kurbanların etleri, talebelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

REKLAM

Vekâletlerin okunduğu kesim videoları, bağışçıların vekâlet esnasında iletmiş oldukları telefon numaralarına gönderiliyor. Bağış süreci, çağrı merkezi ve online bağış sistemi yoluyla sorunsuz bir şekilde takip edilebiliyor.