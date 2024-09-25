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İspanya’da Türk sineması tanıtıldı

İspanya’da Türk sineması tanıtıldı

04:0025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İspanya’nın en önemli sinema etkinliklerinden ve bu yıl 72’ncisi düzenlenen Uluslararası San Sebastian Film Festivali çerçevesinde Türk sineması tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliğinin katkılarıyla San Sebastian kentinde “Türkiye’de Film Çekme-Türk Sineması” başlıklı etkinlik düzenlendi. İspanya Kültür Bakanlığı, sinema sektörü çalışanları ve basının katılımının yanı sıra sinemaseverlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ve festivalin “Yeni Yönetmenler” kategorisinde yarışan “Gülizar” filminin yapımcısı Mehmet Bahadır Er konuştu.


AKDENİZ RUHU SEVİLİYOR

Yabancı yapımcılara Türkiye’de film çekiminde sağlanan kolaylıkların aktarıldığı “filminginturkiye.com” web sayfasını tanıtan Sinema Genel Müdürü Güven, uzun metrajlı filmler, belgeseller ve TV dizi çekimlerinde yabancı yapımcılara yüzde 30’a varan teşvikler, yüzde 18’e varan vergi iadesi sağlandığını aktardı. Büyükelçi Küçükel, Türk filmlerinin ve oyuncularının İspanya’da çok sevildiğini, bunun sebeplerinden birisinin kültürel yakınlık ve halkların paylaştığı Akdeniz ruhu olduğunu söyledi. Katılımcılar arasında olan İspanya Kültür Bakanlığından bir yetkili de ortak yapımlar konusunda Türkiye ile İspanya arasında anlaşma önerdi.




#ispanya
#türk sineması
#beyaz perde

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