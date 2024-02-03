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İspanyollar maç boyunca Tel Aviv’i protesto etti

THY Avrupa Ligi'nde İspanyol Baskonia ile İsrail takımı Maccabi Playtika Tel Aviv maçına Filistin’e destek damga vurdu. Filistin bayrakları ile ‘Özgür Filistin’ yazılı pankart açan İspanyollar, maç boyunca ‘Soykırımcı İsrail’, ‘Katil İsrail’, ‘Siyonist devlet, terörist devlet’ sloganları attı.

04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:37 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile karşılaşan İspanya temsilcisi Baskonia'nın taraftarları, maç boyunca İsrail'i protesto etti. Polis maç öncesi geniş güvenlik önlemi alsa da 1000 kadar Baskonia taraftarı karşılaşmaya Filistin bayraklarıyla geldi. Maç sırasında “Özgür Filistin” yazılı pankart açan Basklılar, uzun süre “Soykırımcı İsrail”, “Katil İsrail”, “Siyonist devlet, “Terörist devlet”, “Maccabi Avrupa'dan dışarı”

ve “Özgür Filistin” sloganları attı.



#protesto
#İsrail
#THY Avrupa Ligi
#Maccabi Tel Aviv
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