İspanyollar maç boyunca Tel Aviv’i protesto etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile karşılaşan İspanya temsilcisi Baskonia'nın taraftarları, maç boyunca İsrail'i protesto etti. Polis maç öncesi geniş güvenlik önlemi alsa da 1000 kadar Baskonia taraftarı karşılaşmaya Filistin bayraklarıyla geldi. Maç sırasında “Özgür Filistin” yazılı pankart açan Basklılar, uzun süre “Soykırımcı İsrail”, “Katil İsrail”, “Siyonist devlet, “Terörist devlet”, “Maccabi Avrupa'dan dışarı”