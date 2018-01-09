Isparta’da okul müdürü tarihi eser buldu

Isparta'da bir öğretmen tarafından bulunan tarihi eser, müzeye teslim edildi.

Şarkikaraağaç Belceğiz Köyü Ortaokulunda yapılan tadilat çalışmaları esnasında bin 800 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen eser bulundu. Okul Müdürü Özgür Köse, köy muhtarı İbrahim Böcek’e haber vererek, eseri Yalvaç Müzesine teslim etti.

Yetkililer tarafından incelenen heykelin tarihinin, yaklaşık bin 800 yıl öncesine dayandığı ve üzerinde kurban kesilmesi için kullanıldığı tespit edildi. Müze Müdürlüğü yetkilileri yapılan incelemeler sonrasında, Belceğiz Köyü Muhtarı İbrahim Böcek ve Okul Müdürü Özgür Köse’ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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