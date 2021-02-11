Issız adadan mucize kurtuluş: Fare yiyerek hayatta kaldılar

ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güvenliği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı.
ABD medyası, kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı olduğunu ve 33 gün boyunca yakaladıkları farelerle beslenerek hayatta kaldıklarını duyurdu.
Tekneleri alabora olmuş
İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına alındıktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora olduğunu ve adada mahsur kaldıklarını belirttikleri açıklandı.
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Anltaya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi istikametinden gelip Kasaplar Mahallesi istikametine seyir eden Ramazan Dimez’in kullandığı 07 LEL 41 plakalı otomobile, Erdoğan Topal’ın kullandığı 27 AAZ 38 plakalı otomobil yandan çarptı.
07 LEL 41 plakalı otomobil, çapmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre rampa yukarı gittikten sonra bir apartmanın bahçe kapısında durabildi.
Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Ramazan Dimez ve Erdoğan Topal ile yolcu olarak bulunan Nurgül Dinez ile Elif Barka yaralandı. Anne ve babasıyla birlikte 07 LEL 41 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Melek Dimez ise bebek koltuğunda oturması ve emniyet kemeri bağlı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralıların yardımına da mahalle sakinleri koştu.
Sokaklarında kazasız gün geçmediğini belirten mahalle sakinleri, araçtan çıkarıp sandalyeye oturttukları yaralılara su verdi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Paramparça olan araçta mucize kurtuluş: Bebek koltuğu 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı. Araçlardan birinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ise kazayı bebek koltuğu ve emniyet kemeri sayesinde burnu dahi kanamadan atlattı.