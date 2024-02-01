İstanbul aşığı Mario Levi vefat etti

Levi, bugün saat 13.00’te Acıbadem Musevi Mezarlığı Sinagog’unda gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
66 yaşındaki yazarın en son kitabı “Bir Cümlelik Aşklar” Nisan 2016’da yayımlanmıştı. Usta yazar “Bir Şehre Gidememek”le 30 yaşında Haldun Taner Öykü Ödülü, “İstanbul Bir Masaldı” ile 43 yaşında Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazanmıştı. Pandemi sonrası Yeni Şafak’a verdiği röportajında yarım bıraktığı romanını tamamlayacağını söylemişti. Yazarın Ladinoları konu aldığı romanı tamamlamaya ömrü yetmedi.
EN DERİN VATANIM TÜRKÇEDİR
1957 yılında İstanbul’da doğan Yahudi asıllı yazar Saint Michel Fransız Lisesi’nden ve İstanbul Üniversitesi Fransız ve Filolojisi’nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi 1984 yılından itibaren Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Mario Levi, yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği, gazetecilik, radyo programcılığı,
reklam yazarlığı gibi işlerde de çalıştı.
Uzun yıllardır yazarlık atölyelerinde yazarlık ve yaratıcı yazarlık dersleri de veren yazar, birçok dil bilmesine rağmen Türkçe yazmayı tercih etmesini şu ifadeleriyle anlatmıştı: “Fransızca yazabilirdim. Yazsaydım da işim çok kolaylaşırdı bir dünya yazarı olmak açısından. Bunu tercih etmedim. Zor yolu seçtim belki ama kendi doğallığı içinde gelişti bu. Çünkü çocukken sokakta hangi dilde top oynamışsan, gençken hangi dilde ilk aşkını yaşamışsan, çok kızdığında hangi dilde sövmek geliyorsa içinden, o dil senin dilindir ve o dil Türkçeydi. O sebepledir ki, kendime hep şunu söylüyorum, benim en derin vatanım Türkçedir.”