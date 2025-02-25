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İstanbul Boğazı'nda renkli görüntüler: Batman ve Örümcek Adam aynı karede

İstanbul Boğazı'nda renkli görüntüler: Batman ve Örümcek Adam aynı karede

18:5225/02/2025, Salı
IHA
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İstanbul Boğazı'nda 'Batman' sörf yaparken 'Örümcek Adam' scooter kullandı.
İstanbul Boğazı'nda 'Batman' sörf yaparken 'Örümcek Adam' scooter kullandı.

İstanbul Bebek sahilinde bir kişi Batman kıyafetiyle sörf yaptı. Bu sırada Örümcek Adam kostümü giyen başka bir kişi ise scooter kullandı. "Batman" ile "Örümcek Adam"ın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu.

Beşiktaş Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yaptı. O esnada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

Ayrıca Örümcek Adam kostümüyle scooter kullanan başka bir kişi de görüntüye girdi. "Batman ile Örümcek Adam"ın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu.


#Batman
#Örümcek Adam
#Bebek
#Sahil

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