İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor: "Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var!"

Kültürel intifada çağrısı da yapan Bıyıklı şöyle konuştu: “Filistin’in gerek Türk edebiyatında gerekse Türk akademisinde istenilen düzeyde çalışılmamış olması üzücü bir durum. Festival vesilesiyle bu konuya da dikkat çekeceğiz. Çünkü edebiyata konu olan ebediyete kalır. Yahudilerin siyasi siyonizmden önce edebi alanda siyonist çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Edebiyatın toplumları etkileme ve yönlendirme gücü var. Türk edebiyatçılarının Filistin’e dair üretimde bulunmasını intifadanın bir parçası olarak görüyoruz. Bu sebeple bütün şairlerimizi, yazarlarımızı kültürel intifdaya davet ediyoruz. Ayrıca Filistinli yazarların eserlerinin ülkemizde yayınlanması ve tanınmaları noktasında da özel bir gayret göstermemiz gerekiyor. Yayıncılarımız bu konuda duyarlı olmalı. Filistin için ne yapabiliriz sorusunun en çok sorulduğu şu günlerde herkesin en iyi yaptığı şey ne ise o alanda eyleme geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Şair şiirini yazacak, romancı romanını, hikayeci hikayesini”. Filistin’in acılarına ortak olmak ve şerefli direnişlerine omuz vermek için kalem, bize önemli bir imkan sunmaktadır. İsrail’in insanlık için en büyük sorun olduğunu bütün dünyaya güçlü eserlerle yaymamız gerekmektedir.