Hayat İstanbul Fellowship başvuruları sürüyor
KÜLTÜR SANAT

İstanbul Fellowship başvuruları sürüyor

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programının başvuru süreci devam ediyor. Tüm dünyadan yayıncıların İstanbul’da buluşacağı programa şu ana kadar 67 ülkeden 319 yayımcı başvurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3-4-5 Mart tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship’in 1 Ağustos 2019’da başlayan başvuru süreci devam ediyor.
3-4-5 Mart tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship’in 1 Ağustos 2019’da başlayan başvuru süreci devam ediyor.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından tüm dünyadan yayımcıların karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’u bir yayımcılık markası haline getirilmesi amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen İstanbul Fellowship’in beşinci yılı hazırlıkları sürüyor. 2019 Şubat ayında 72 ülkeden 200 yayımcıyı ağırlayan program her yıl hedeflerini büyütüyor. İstanbul’u dünya yayımcılığında bir telif marketi haline getirmek isteyen program 2020 yılına büyüyerek giriyor. Türkiye'ye civar ülkelere yayıncılık sektörü ile ilgili ilham vermeye başlayan İstanbul Fellowship bu yönüyle Ortadoğu'da etki alanını büyütürken Latin Amerika'dan Uzak Asya'ya bir yayıncılık köprüsü kurmayı başardı.

67 ÜLKEDEN 319 BAŞVURU YAPILDI

3-4-5 Mart tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship’in 1 Ağustos 2019’da başlayan başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcıların online başvuru sistemini kullanarak başvuru yapabildiği programa şu ana kadar 67 ülkeden 319 yayımcı başvurdu. Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar tüm dünyadan yayınevleri, yayıncılık telif ajansları, yayıncı birlikleri ve organizasyonları gibi yayıncılık endüstrisine bağlı profesyonellerin buluşacağı programa en çok başvuru sırasıyla Hindistan, Bangladeş, İngiltere, İtalya ve Brezilya’dan geldi. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurularla bu sayının artması bekleniyor. Online profesyonel program portalı kullanılarak gerçekleştirilen başvurular bu sistem sayesinde tüm yayımcıların yıl boyunca birbirleri ile iletişimde olabilmelerine, karşılıklı profillerini görüp, kendi ağlarını oluşturabilmelerine olanak sağlıyor.

YAYIMCILAR TBYM’ DE BULUŞTU

Başvuru süreci devam ederken Telif Hakları ve Uluslararası Telif Pazarı Eğitimleri kapsamında Uluslararası Kitap Fuarları Hazırlık eğitimi gerçekleştirildi. TBYM binasında bir çok yayımcının buluşmasıyla gerçekleştirilen eğitim seminerine İstanbul Fellowship Koordinatörü Nagihan Düzel’in konuşması ile başlandı.

Online başvuru sistemi ve kayıt süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Düzel’in konuşmasının ardından YATEDAM(Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi) Eş direktörü Beste Bal seminere katılan yayımcılara uluslararası kitap fuarlarına hazırlık sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

3-4-5 Mart tarihlerinde 2020 tarihlerinde beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship için tüm dünyadan yayımcılar 31 Ekim 2019’a kadar online başvuru sistemini kullanarak başvuruda bulunabilecekler. Dünya yayıncılık arenasında kendine ciddi bir yer edinen İstanbul

Fellowship programı getirdiği yenilikler ve yayıncılık sektörüne yaptığı katkılarla beşinci yaşına büyüyerek girmeye hazırlanıyor.

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